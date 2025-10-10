Nächstes „Sechs-Punkte-Spiel“ für den SC Waldgirmes

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Wetzlar . Die Heimaufgabe am Samstag (15.30 Uhr) gegen Mit-Kellerkind SV „Adler“ Weidenhausen ist für Fußball-Hessenligist SC Waldgirmes das zweite „Sechs-Punkte-Spiel“ binnen einer Woche. Für den Zehnten VfB Marburg geht es am Sonntag (15.30 Uhr) bei den einen Platz dahinter liegenden Rot-Weißen aus Walldorf ebenfalls um viel.