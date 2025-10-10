 2025-10-02T08:44:29.515Z

Ligavorschau
Malte Höhn (r.), hier im Duell mit Kassels Toni Lecke, und der SC Waldgirmes spielen in der Fußball-Hessenliga gegen Weidenhausen. (Archivfoto) © PeB
Nächstes „Sechs-Punkte-Spiel“ für den SC Waldgirmes

Teaser HL: +++ Für den Fußball-Hessenligisten folgt die nächste Aufgabe, die nicht unbedeutend ist. Der VfB Marburg kann da schon entspannter in die nächste Partie gehen +++

Wetzlar . Die Heimaufgabe am Samstag (15.30 Uhr) gegen Mit-Kellerkind SV „Adler“ Weidenhausen ist für Fußball-Hessenligist SC Waldgirmes das zweite „Sechs-Punkte-Spiel“ binnen einer Woche. Für den Zehnten VfB Marburg geht es am Sonntag (15.30 Uhr) bei den einen Platz dahinter liegenden Rot-Weißen aus Walldorf ebenfalls um viel.

Den kompletten Bericht lest Ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

