Nächstes Schwergewicht für FC Bitburg

Die Linzer machen sich mit einer 1:2-Niederlage gegen Tarforst im Hinterkopf auf die Reise nach Schweich. Die Hausherren haben positive Erinnerungen an den kommenden Gegner, da sie als Aufsteiger vor rund zwei Jahren am vierten Spieltag zu Hause mit 7:1 triumphierten.
Personal: Neben den Langzeitverletzten Joshua Rodrigues, Sebastian Palms und Noah Quare fehlen Noah Breidbach (Zerrung) und Luca Stadfeld (Bänderriss). Dafür kehren Alexander Schwarz (nach abgesessener Sperre) und Valentin Frick (Verletzung ausgeheilt) in den Kader zurück.
FC Bitburg – SG Hochwald 2023 (Samstag, 17.30 Uhr, Rasenplatz Stadion Ost Bitburg)
Ausgangslage: Die Bierstädter treffen gleich zu Beginn auf zwei Schwergewichte der Liga. Nach dem guten Auftritt bei Eintracht Trier II (0:2, das Spiel kippte erst in der Schlussphase) empfangen die Schützlinge von Trainer Fabian Ewertz nun die SG Hochwald 2023. Der Bitburger Trainer weiß: „Wir haben ein hartes Auftaktprogramm. Daher ist es total wichtig, in unserem ersten Heimspiel erfolgreich zu sein. Gegen Trier II hätten wir einen Punkt holen können.“ Die Vereinigten aus Zerf, Greimerath, Hentern und Lampaden hatten nach dem (gerade aufgrund des ersten Durchgangs) überzeugenden 4:2-Auftakterfolgs gegen Kirchberg allen Grund zur Freude. Dabei wurde deutlich, dass die Neuzugänge eine Bereicherung darstellen und bereits gut eingebunden sind. Gelingt es den Hochwäldern, die Spielfreude über 90 Minuten ins Stadion Ost zu transportieren, könnte es zu einem weiteren Erfolgserlebnis reichen. SG-Trainer Fabian Mohsmann verrät: „Wir haben unsere Aufgabe am Wochenende gut erledigt. Im Training habe ich gute Bedingungen, da 19 Spieler dabei sind und auf einen Einsatz drängen. Es wird Änderungen in der Startelf geben. Die Grundstimmung innerhalb der Mannschaft ist positiv. Bitburg hat eine starke Mannschaft, aber wir haben eine gute Energie und peilen den dritten Pflichtspielerfolg in Serie an.“
Personal: Unter der Woche war ein halbes Dutzend Bitburger Spieler angeschlagen und musste pausieren. Mika Scholtes musste eine Trainingseinheit verletzt abbrechen und fällt mit Leistenproblemen aus. Dafür sind Joshua Bierbrauer und Pascal Alff wieder komplett fit und Kandidaten für die Startelf. Auch Jannik Nosbisch hat mittrainiert und kehrt nach Verletzung in den Kader zurück. Aufseiten der Gäste stehen Julian Flesch und Tobias Lenz wieder zur Verfügung. Dagegen wird Roan Webel aus privaten Gründen fehlen. Bitter ist, dass Neuzugang Jamal Braick mit Verdacht auf einen Muskelfaserriss wohl mehrere Wochen ausfallen wird. Torwart Jan Niklas Koltes wird mit einer Reizung im Knie noch zwei Wochen nicht zur Verfügung stehen. Tim Lübbers befindet sich nach überstandenen Meniskusproblemen im Aufbautraining.
FSV Trier-Tarforst – SG 2000 Mülheim-Kärlich (Samstag, 17.30 Uhr, Rasenplatz Tarforst)
Ausgangslage: Der 2:1-Erfolg in Linz hat den Kickern aus dem Trierer Höhenstadtteil Leichtigkeit verschafft, wie Moritz Hannappel verrät. Der FSV-Trainer sagt zudem: „Mir ist egal, wann wir auf die stärkeren Teams treffen. Es fühlt sich gut an, mit einem Sieg in die neue Saison zu starten. Allerdings müssen wir uns gegen Mülheim-Kärlich noch einmal steigern. Ich zähle sie mit Trier II zu den Favoriten, da sie erfahren und robust sind.“ Die Gäste siegten zum Auftakt mit 1:0 gegen Andernach. Offensiv hat Mülheim-Kärlich mit Pascal Steinmetz, Martin Jacobs und Daniel Aretz eine gefährliche Dreierreihe. Tarforst will befreit aufspielen und den Favoriten ohne Druck ärgern.
Personal: Nicola Rigoni wird aufgrund einer Knieverletzung aus dem Linz-Spiel wohl mehrere Wochen ausfallen. In den Kader zurückkehren werden Benjamin Arnold und voraussichtlich Leon Schmid (bei Redaktionsschluss noch krank).
SV Untermosel Kobern-Gondorf – Eintracht Trier II (Samstag, 18 Uhr, Kunstrasenplatz Kobern)
Ausgangslage: Die Euphorie im Lager des Aufsteigers von der Untermosel ist groß: Das Auftaktspiel bei der SG Malberg wurde mit 2:1 gewonnen, und nun steht das erste Rheinlandliga-Heimspiel nach 40 Jahren Abstinenz an. Die Eintracht-U23 reist indes als klarer Favorit an. Erleichtert über den 2:0-Auftaktsieg gegen starke Bitburger war Trainer Holger Lemke, obschon „spielerisch noch nicht alles rundlief“. Um vor dem gegnerischen Tor noch zielstrebiger zu agieren, standen in dieser Woche vermehrt Angriffsvariationen mit Abschlüssen auf dem Programm.
Personal: Da die erste Garnitur der Eintracht am Sonntag in der Regionalliga beim VfR Mannheim antritt, erwartet Lemke, dass „die Leihgaben von oben im Vergleich zum Bitburg-Spiel deutlich reduziert sind“. Von seinem Stammkader her gibt es gegenüber dem jüngsten Match keine Veränderungen.
SG Schneifel – SG Malberg (Samstag, 18 Uhr, Rasenplatz Stadtkyll)
Ausgangslage: Mit Wut im Bauch empfangen die Vereinigten aus Stadtkyll, Auw, Ormont, Hallschlag, Esch und Feusdorf den Wiederaufsteiger aus dem Westerwald. Schließlich gab es zum Saisonstart ein desaströses 0:6 beim TuS Immendorf. Und es gibt noch einen Grund, der die Motivation erhöht: In Stadtkyll ist am Wochenende Kirmes. Mit einem Sieg im Rücken ließe es sich viel unbekümmerter feiern. Um den ersten Dreier einzufahren, plant Schneifel-Trainer Stephan Simon, „den Gegner mehr in die Pflicht zu nehmen und ihn das Spiel machen zu lassen“. Seine Elf solle durch eine defensivere Grundhaltung wieder mehr Sicherheit gewinnen. Wichtig ist nach Simons Ansicht auch die physische Komponente: „In der Vergangenheit waren es oft unangenehme Spiele gegen Malberg. Beide Seiten gehen meist robust zu Werke und haben sich nichts geschenkt. Das wird diesmal wohl wieder so sein.“ Was ihn nach dem Immendorf-Debakel positiv stimmt: „Ich habe vor den Einheiten am Dienstag und Mittwoch keine einzige Absage bekommen. Das ist ein gutes Zeichen, zumal die Jungs auch im Training selbst sehr fokussiert waren.“
Personal: Keine (neuen) Verletzten, keine Rückkehrer: Im Vergleich zur Vorwoche setzt Coach Simon auf denselben Kader.
FV Hunsrückhöhe Morbach – TuS Immendorf (Sonntag, 15 Uhr, Rasenplatz Monzelfeld)
Ausgangslage: Morbachs Trainer Pascal Meschak geht fest davon aus, dass Immendorf nach dem 6:0 über die SG Schneifel „mit sehr breiter Brust anreisen wird. Alleine von daher schon wird das eine sehr schwere Aufgabe für uns“. Immendorf spiele gut Fußball, verfüge über schnelle und ballsichere Angreifer. Dennoch betont Meschak, dessen Team mit dem 1:1 in Wirges solide in die neue Runde gestartet war: „Sicher ist die Aufgabe anspruchsvoll, aber es ist jetzt auch kein Gegner, vor dem wir uns verstecken müssen.“
Personal: Martin Schultheis und Matthias Heck sahen in Wirges jeweils Gelb-Rot und fehlen nun gesperrt. Marian Kunz und Benjamin Massmann mussten zuletzt verletzt passen und könnten nun wieder in den Kader rücken. Nach seinem privatbedingten Fehlen ist Lukas Servatius wieder dabei. Für den an Sprunggelenksproblemen laborierenden Matthias Haubst kommt ein Einsatz noch zu früh. Nicht zur Verfügung steht weiter Noah Lorenz (Fingerfraktur).