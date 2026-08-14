Nächstes Schwergewicht für FC Bitburg

Ausgangslage: Die Bierstädter treffen gleich zu Beginn auf zwei Schwergewichte der Liga. Nach dem guten Auftritt bei Eintracht Trier II (0:2, das Spiel kippte erst in der Schlussphase) empfangen die Schützlinge von Trainer Fabian Ewertz nun die SG Hochwald 2023. Der Bitburger Trainer weiß: „Wir haben ein hartes Auftaktprogramm. Daher ist es total wichtig, in unserem ersten Heimspiel erfolgreich zu sein. Gegen Trier II hätten wir einen Punkt holen können.“ Die Vereinigten aus Zerf, Greimerath, Hentern und Lampaden hatten nach dem (gerade aufgrund des ersten Durchgangs) überzeugenden 4:2-Auftakterfolgs gegen Kirchberg allen Grund zur Freude. Dabei wurde deutlich, dass die Neuzugänge eine Bereicherung darstellen und bereits gut eingebunden sind. Gelingt es den Hochwäldern, die Spielfreude über 90 Minuten ins Stadion Ost zu transportieren, könnte es zu einem weiteren Erfolgserlebnis reichen. SG-Trainer Fabian Mohsmann verrät: „Wir haben unsere Aufgabe am Wochenende gut erledigt. Im Training habe ich gute Bedingungen, da 19 Spieler dabei sind und auf einen Einsatz drängen. Es wird Änderungen in der Startelf geben. Die Grundstimmung innerhalb der Mannschaft ist positiv. Bitburg hat eine starke Mannschaft, aber wir haben eine gute Energie und peilen den dritten Pflichtspielerfolg in Serie an.“