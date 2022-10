Nächstes Remis für Pasing

Im Kellerduell gegen den Nachbarn aus Gräfelfing gelingt der TSG Pasing nur ein 2-2 Unentschieden.

Die ersten Minuten plätscherte das Spiel vor sich hin, wenig bis gar keine Torchancen wurden herausgearbeitet. Als die TSG Pasing das Spiel immer mehr in die Hand nahm, kamen sie zu ihren Chancen und so war es die logische Konsequenz, dass Muhammed Tosun das 1:0 nach feiner Vorarbeit von Valentyn Timchenko erzielte.

In Halbzeit zwei hätten die Pasinger in den ersten Minuten den Sack zu machen müssen. Jedoch verzog Adnel Music ein wenig und schoss den Ball über das Gehäuse - das hätte das 2:0 sein müssen. Doch dann, wie so oft in dieser Saison, lässt man den Gegner aus unerklärlichen Gründen zurück ins Spiel kommen: so konnten die Gäste nach einem Freistoß aus dem Halbfeld zum 1:1 einköpfen. Ab dann machten die Gräfelfinger Druck, hatten mehr vom Spiel und konnten sich in der 65. Minute mit dem 1:2 belohnen.