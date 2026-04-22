Nächstes Quartett sagt zu

– Foto: Herbert Bruder

Die SG Kirchberg/Lohne/Haddamar treibt ihre Planungen für die kommende Saison weiter konsequent voran. Nachdem der Kreisoberligist bereits die Verlängerungen von Moritz Ritter, Peter Gutbier, Niklas Michels, Robin Greif, Nico Karwath, Jannis Ehrhardt, Umut Ekmen, Kevin Böttner und Duncan Eckhardt vermeldet hatte, folgen nun die nächsten Zusagen: Auch Matthias Tropmann, Melih Bingül, Lars Draude und Jonas Dzierzenga bleiben der SG erhalten.

Im Fokus steht dabei vor allem das neu bestätigte Quartett. Mit Tropmann bindet die SG nicht nur einen zentralen Mittelfeldakteur, sondern zugleich den Trainer der Mannschaft, während Melih Bingül als zweiter Kapitän ebenfalls eine wichtige Rolle im Gefüge einnimmt. Lars Draude sorgt weiterhin für Stabilität in der Defensive, Jonas Dzierzenga bleibt eine Option für das Mittelfeld.

Die neuerlichen Verlängerungen unterstreichen einmal mehr den Kurs der Verantwortlichen, den bestehenden Stamm möglichst geschlossen zusammenzuhalten. Mit jeder weiteren Zusage gewinnt das Gerüst für die kommende Spielzeit an Kontur – und bei Kirchberg/Lohne/Haddamar wächst die Planungssicherheit Stück für Stück.