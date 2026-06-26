Nächstes Offensivtalent für den ZFC

Tinte trocken: Hubert Wolf (links) begrüßt Franz Born (rechts) beim ZFC. – Foto: © ZFC Meuselwitz

Franz Born wechselt vom Bischofswerdaer FV 08 zu den Ostthüringern und unterschreibt zunächst einen Vertrag bis Sommer 2027. Der Kontrakt enthält zudem eine Verlängerungsoption.

Der gebürtige Bischofswerdaer wurde beim BFV 08 ausgebildet und sammelte bereits in jungen Jahren höherklassige Erfahrung. Schon als A-Junior absolvierte Born 26 Pflichtspiele in der Oberliga und im Landespokal, in denen ihm sechs Tore und zwei Vorlagen gelangen. Zudem bestritt er acht Länderspiele für die deutsche Futsal-Nationalmannschaft im Nachwuchsbereich. In seiner ersten Saison im Männerbereich kam der Flügelspieler auf 33 Pflichtspiele, erzielte fünf Treffer und bereitete sechs weitere vor.

Beim Regionalligisten soll Born nun den nächsten Entwicklungsschritt gehen. „Wir sehen in Franz ein großes Talent, gut ausgebildet und technisch beschlagen. Wir sind uns sicher, dass er bei uns seinen Weg geht“, sagt ZFC-Vizepräsident Holm Pinder.