Nächstes Oberaltinger Remis – Weßling siegt glanzlos – Gilching 1:1 gegen Aich

Der TSV Gilching holt gegen Bezirksliga-Absteiger einen Punkt. – Foto: Maximilian Merkl

Weßling gewinnt beim SC Maisach. Oberalting avanciert langsam aber sicher wieder zum Remiskönig der Lga und auch Gilching spielt Unentschieden.

SC Maisach – SC Weßling⇥0:3 (0:1) Tore: 0:1 Zuleger (5.), 0:2 Kronthaler (65.), 0:3 Y. Starck (90.+3) – Bes. Vorkommnisse: Dzenis Jusic/Maisach schießt Foulelfmeter über das Tor (84.) – Jakob Brugger/Weßling scheitert mit Foulelfmeter am Maisacher Torwart (90.+1) Mit ihrem zweiten Auswärtsdreier der Saison haben sich die Weßlinger Fußballer am Wochenende in den Top Drei der Kreisliga 2 gehalten. „Ein Augenschmaus war es für die Zuschauer aber nicht“, bilanzierte Co-Trainer Thomas Ludwig. Dabei gelang dem SCW am Samstag ein Start nach Maß. Nach einem Maisacher Abschluss konterte der Gast. Luis März-Vorisek scheiterte am gegnerischen Keeper, doch Maximilian Zuleger verwertete den Abpraller. „Leider haben wir daraus zu wenig gemacht“, bemängelte Ludwig. Die Schwarz-Gelben verpassten es, ihre Überlegenheit zum 2:0 zu nutzen. Nach der Pause verloren sie auch noch die Spielkontrolle. Umso wichtiger war das 2:0 durch Thomas Kronthaler, der als elf Metern erfolgreich war. Der zuletzt schwächelnde SCM gab sich jedoch noch nicht geschlagen. Doch die Hausherren konnten selbst einen Foulelfmeter nicht nutzen. Auf der Gegenseite vergab auch der sonst so sichere Jakob Brugger vom Punkt, sein Teamkollege Yannick Starck sorgte kurz darauf mit seinem Treffer für die endgültige Entscheidung zugunsten der Weßlinger. „Das Ergebnis ist zu hoch ausgefallen“, resümierte SCW-Trainer Ludwig.

TSV 1882 Landsberg II – TSV Oberalting-S.⇥2:2 (1:0) Tore: 1:0 Dollinger (45.+2/FE), 1:1 Tekeli (51.), 2:1 Neubauer (74./ET), 2:2 Huber (90.+4) In der vergangenen Saison waren die Fußballer des TSV Oberalting-Seefeld die Remis-Könige der Kreisliga 2. In der laufenden Spielzeit sah es lange anders aus, doch nun holte Oberalting aus drei der vier vergangenen Partien jeweils einen Punkt – so auch am Sonntag beim TSV 1882 Landsberg II. Für Trainer Manuel Feicht fühlt sich das aber deutlich weniger schlimm an als vor einem Jahr. Schließlich hat der TSV schon sechs Siege eingefahren, ist Tabellenvierter. „Wir sind jeweils nach Rückständen zurückgekommen, daher sehe ich die drei Unentschieden absolut positiv. Außerdem haben wir durch das 2:2 gegenüber Landsberg den Abstand gehalten“, sagte Feicht. Die Gäste waren nach einer Krankheitswelle nicht im Vollbesitz ihrer Kräfte in die Partie gegangen, verteidigten aber im ersten Durchgang ordentlich. Bei einer Eins-gegen-eins-Situation kam ein Stürmer der Gastgeber zum Abschluss, rauschte dann jedoch in Oberaltings Keeper James Ojomah hinein, und der Unparteiische wertete die Aktion als Foul des Torhüters. Auf den folgenden Strafstoßtreffer gab Oberalting die richtige Antwort, und zwar durch Murat Tekeli, den Benedikt Huber mit einem Schnittstellenpass in Szene gesetzt hatte. Sebastian Neubauer traf Mitte des zweiten Durchgangs bei einer missglückten Klärungsaktion ins eigene Tor, doch in der Nachspielzeit konnte der von Feicht als „Man of the Match“ bezeichnete Huber per direktem Freistoß erneut ausgleichen.