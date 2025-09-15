Nächstes Niederbayern-Trauma des FC Bayern II – Sven Bender vermisst Hachings Energie

Sowohl für die SpVgg Unterhaching als auch für Bayern II setzte es empfindliche Niederlagen. Die Hachinger enttäuschten im Heimspiel und die Bayern-Amateure ließen sich in Niederbayern wieder einmal den Schneid abkaufen.

Vor dem Heimspiel gegen Aubstadt ging es um etwas Wichtigeres als Fußball. Die Hachinger Südkurve hielt in Erinnerung an den vergangene Woche verstorbenen Fahnenschwenker Dominikus Kestel ein Banner hoch mit der Aufschrift: „Deine Fahne weht für immer weiter!“ Kestel starb laut Vereinsmitteilung völlig unerwartet im Alter von nur 42 Jahren. Anschließend musste Haching auf dem Platz seine erste Saisonniederlage hinnehmen.

„Die Energie har gefehlt“, monierte SpVgg-Cheftrainer Sven Bender nach der ersten Pleite seiner Mannschaft im achten Saisonspiel. Die in der ersten Hälfte viel zu pomadig spielenden Hachinger kamen zunächst selbst zu wenigen Chancen und ein unnötiger Ballverlust bescherte das 0:1 durch Max Grimm, der den Stammtorwart-Vertreter José Kohler beim 0:1 überwand (27.).

Im zweiten Durchgang reichte dem Spitzenreiter dann eine Schlussoffensive mit Chancen von Nils Ortel (79.), Simon Skarlatidis (79.), Moritz Müller (83.) und Luis Pfluger (84.) nicht mehr, um die Unterfranken zu knacken. Haching bleibt zwar nach nur einem Punktgewinn aus den vergangenen beiden Spielen Spitzenreiter, die Formschwankungen bei einigen der jungen Spieler sind allerdings ersichtlich. „Man sieht, dass wir im Sommer einen personellen Umbruch hatten. Wir müssen hart arbeiten und zusammenstehen und die Mannschaft ist jetzt gefordert“, so Bender.

SpVgg Hankofen-Hailing - FC Bayern II 1:0 (0:0)

Ebenso wie die Hachinger stolperten auch die kleinen Bayern auswärts. Beim selbsternannten Dorfclub aus in Niederbayern setzte es wie auch im Vorjahr (0:2) wieder eine Niederlage. Nach einem Lattentreffer für die Hausherren (9.) verpasste auf der Gegenseite der Münchner Angreifer Anton Heinz, Vierfach-Torschütze der Vorwoche, auf das freie Tor die Gästeführung aus nur wenigen Metern Entfernung (15.).