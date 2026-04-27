Nächstes Nachwuchstalent unterschreibt beim Verbandsligisten Der SV Fellbach freut sich über Panajiotis Kalaitzidis. von red · Heute, 13:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: SV Fellbach

Der SV Fellbach bleibt seiner Linie treu und setzt weiter auf den eigenen Nachwuchs. Mit Panajiotis Kalaitzidis rückt der nächste Spieler aus der A-Jugend in die erste Mannschaft auf – ein Schritt, der zum Kurs des Verbandsligisten passt. In einer Phase sportlicher Stabilisierung ist das mehr als nur eine Personalie für die Zukunft.

Nach dem 2:1-Derbysieg beim FSV Waiblingen am Freitag und inzwischen 42 Punkten auf Rang fünf der Verbandsliga Württemberg darf sich Fellbach nicht nur über eine gefestigte Tabellenlage freuen, sondern auch über die nächste gelungene Perspektiventscheidung. Mit Panajiotis Kalaitzidis, von allen Pana genannt, bindet der Verein einen Torhüter, der sich diese Chance nach Einschätzung der Verantwortlichen mit starken Leistungen in der A-Jugend verdient hat. Fr., 24.04.2026, 19:30 Uhr FSV Waiblingen FSV Waiblin. SV Fellbach SV Fellbach 1 2 Der junge Keeper selbst spricht von einem wichtigen Schritt auf seinem Weg im Fußball. Die Unterschrift bedeute ihm viel, betont Kalaitzidis, der sich dankbar für das Vertrauen zeigt und die neue Aufgabe als Chance begreift, sich auf diesem Niveau weiterzuentwickeln und zu beweisen. Zugleich formuliert er den Anspruch, seinen Beitrag für eine erfolgreiche Saison der Mannschaft leisten zu wollen. In diesen Sätzen liegt genau jene Haltung, auf die Vereine bei jungen Spielern besonders achten: Ehrgeiz ohne Pathos, Demut ohne Zaghaftigkeit.