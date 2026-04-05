Nächstes Nachwuchstalent unterschreibt beim Verbandsligisten

– Foto: SV Fellbach

Beim SV Fellbach verdichten sich die Zeichen, dass der Verein seinen Weg mit jungen Spielern aus dem eigenen Unterbau entschlossen fortsetzen will. In der Verbandsliga Württemberg ist mit Bruno Poitner nun der nächste Nachwuchsakteur offiziell für die erste Mannschaft vorgesehen – ein Schritt, der zum Kurs des Klubs passt.

Die Personalie fügt sich stimmig in das Bild, das der SV Fellbach derzeit abgibt. Bruno Poitner bleibt dem Verein erhalten und geht mit großer Motivation in sein erstes Jahr im Herrenfußball. Er selbst beschreibt die Aussicht auf die kommende Saison als besondere Chance, nicht nur die Ziele der Mannschaft mitzutragen, sondern auch persönlich wichtige Erfahrungen zu sammeln. Darin liegt der Kern dieses Übergangs: ein junger Spieler, der bleiben will, lernen will und sich bewusst auf die Anforderungen des Männerbereichs einlässt.

Sportdirektor Theo Fringelis ordnet den Schritt entsprechend ein. Man freue sich sehr, mit Bruno Poitner einen weiteren talentierten Spieler aus der eigenen Jugend in die erste Mannschaft übernehmen zu können, sagt er. Zugleich verweist Fringelis auf einen Umstand, der der Personalie zusätzliche Substanz verleiht: Als Nachwuchsnationalspieler Liechtensteins bringt Bruno Poitner bereits internationale Erfahrung mit. Acht Einsätze in der U19 sowie ein Einsatz in der U21 lassen erkennen, dass hier nicht nur ein Perspektivspieler aufrückt, sondern einer, der sich schon früh auf anspruchsvollem Niveau behaupten musste.