Nächstes Nachwuchstalent für den LSK!

– Foto: Schneider Torsten

Der Lüneburger SK Hansa präsentierte einen weiteren Neuzugang, der eine hervorragende Ausbildung im Nachwuchsleistungszentrum genoss und seine erste Aufgabe im Herrenbereich mit großen Ambitionen antritt.

Julien Gründker verbrachte die vergangenen zwei Jahre in der U19 von Energie Cottbus. In der abgelaufenen Saison spielte sie in der DFB-Nachwuchsliga eine starke Rolle und schied erst im Viertelfinale gegen den späteren Titelträger Hoffenheim aus. Der seit dem heutigen Donnerstag 19-Jährige kam in sämtlichen Begegnungen zum Einsatz und will beim LSK daran anknüpfen: „Mein Ziel ist, mir im ersten Herrenjahr einen Stammplatz erkämpfen."

Darüber hinaus setzte er sich weitere große Ziele: „Ich möchte mit dem LSK oben mitspielen – mit dem Ziel, in die Regionalliga aufzusteigen, da gehört der LSK hin!“ Vom Wechsel nach Lüneburg überzeugte ihn Trainer Tarek Gibbah, der einen klaren Plan für Gründker besitzt: „Nach den Abgängen von Tomek Pauer und William Monteiro war es uns wichtig, unser defensives Zentrum gezielt zu verstärken – Julien soll diese Lücke schließen, bekommt von uns aber natürlich die nötige Zeit und das nötige Vertrauen.“