Nächstes Memminger Remis im Top-Spiel

Im Auswärtsspiel 2025 bei der SpVgg Unterhaching II ging der FC Pipinsried leer aus. Die Hachinger waren den Kunstrasen besser gewohnt als ihr Gegner und siegten mit 1:0. „Am Ende war es enttäuschend“, fasste Sepp Steinberger das Geschehen zusammen. Der FCP-Coach war lediglich in der Startphase mit seinen Leuten zufrieden: „Wir haben vermissen lassen, was uns im Herbst so stark gemacht.“ Beispielsweise die Leidenschaft. Steinberger nahm sich dabei auch selbst in die Pflicht: „Ich habe es leider nicht geschafft, die Mannschaft unter der Woche auf diese Aufgabe richtig einzustellen.“ Das sei ihm auch in der Halbzeit nicht gelungen. Das Tor des Tages ging auf das Konto von Dominique Girtler, der nach gut einer Viertelstunde nach einem Pass allein vor Torhüter Maximilian Retzer erfolgreich war. Die beste Chance für die Gäste zum Ausgleich hatte Michael Bachhuber, doch ein Hachinger rettete auf der Torlinie. (jeb) Lokalsport AN Schiedsrichter: Stefan Treiber (Neuburg/Donau) - Zuschauer: 67 Tor: 1:0 Dominique Girtler (18.)

Drei Tore gab es in der ABT-Arena und trotzdem endete die Partie zwischen dem TSV Kottern und dem SV Erlbach mit einem 0:0. Kottern hatte – verletzungsbedingt – eine junge Truppe auf dem Platz stehen, die in der 23. Minute vermeintlich in Führung ging. Achim Speiser traf nach Zuspiel von Jochiro Shibata – doch er stand im Abseits. Beide Mannschaften gingen ambitioniert in das Spiel und die Zweikämpfe, doch zwingende Torraumszenen gab es nicht viele.

In der 67. Minute jubelten die Erlacher über ihre vermeintliche Führung, aber auch dieser Treffer wurde abgepfiffen – es ging ein Handspiel voraus. Und als der Ball in der Schlussphase erneut im Kotterner Netz lag, zählte der Treffer wegen Abseits wieder nicht.

„Es war ein munteres Hin und Her, beide Mannschaften hatten ihre Phasen, in denen sie die Führung hätten erzielen können – insgesamt geht die Punkteteilung aber in Ordnung,“ meinte Spielertrainer Lukas Lechner vom SV Erlbach hinterher. Auch Kotterns Spielertrainer Martin Dausch war weitgehend zufrieden: „Die Jungs haben ihre Sache sehr gut gemacht. Wir hatten unsere Chancen, auch Erlbach hatte diese, es gab viele gute Aktionen – ich denke, wir haben ein gutes Bayernligaspiel gesehen.“ (beß)

Schiedsrichter: Torsten Wenzlik (Velden) - Zuschauer: 400