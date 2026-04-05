Nächstes Kellerduell in Rothwesten – Grebenstein ist gewarnt

Der Ostermontag bringt in der Gruppenliga Kassel 2 noch einmal Bewegung – oben wie unten. TuSpo Grebenstein kann gegen VfL Wanfried mit einem weiteren Sieg den Druck auf die Spitzengruppe erhöhen, FSC Lohfelden will bei SG Hombressen/Udenhausen den Anschluss an Rang drei wahren, und im Kellerduell zwischen TSV Rothwesten und SG Wettesingen/Breuna/Oberlistingen geht es um wertvolle Punkte im Kampf gegen den Absturz.

Gelingt der nächste Schritt?

Die SG Hombressen/Udenhausen hat sich unter Alfred Igel stabilisiert und zuletzt mehrfach gezeigt, dass sie im Abstiegskampf wieder konkurrenzfähig ist. Mit FSC Lohfelden kommt allerdings ein Gegner, der trotz des Rückschlags in Wilhelmshöhe weiterhin auf die obere Tabellenhälfte und Rang drei schielt. Für Hombressen wäre schon ein Punktgewinn wertvoll, Lohfelden kann sich im engen Rennen hinter der Spitze dagegen kaum einen weiteren Ausrutscher leisten. Direkter Kampf um Abstand

Der TSV Rothwesten hat sich mit dem 3:2 gegen Holzhausen zuletzt etwas Luft verschafft, weiß aber, dass ein weiterer Heimsieg im Keller enormen Wert hätte. Die SG Wettesingen/Breuna/Oberlistingen reist nach dem 2:1 bei Bosporus und trotz des anschließenden 0:3 in Grebenstein mit dem Wissen an, dass sie im Abstiegskampf noch voll im Geschäft ist. Grebenstein auf der Hut

Heute, 15:00 Uhr TuSpo 1900 Grebenstein TusPo Greben VfL Wanfried VfL Wanfried 15:00 PUSH