Nächstes Kellerduell für Lengede, Spitzenspiel in Gifhorn

Am Samstag startet der zehnte Spieltag der Landesliga Braunschweig mit gleich vier Partien. Besonders das Kellerduell in Wolfenbüttel kann richtungsweisend sein. Am Sonntag steht dann in Gifhorn ein absolutes Spitzenspiel an, wovon auch Vorsfelde zuhause gegen die SVG Göttingen profitieren kann..

Fallersleben kassierte in der abgelaufenen Saison zwei knappe Niederlagen gegen Vahdet und will am Sonntag zuhause gegen die Braunschweiger unbedingt dreifach punkten, um die Konkurrenz um den Abstiegskampf nicht davoneilen zu lassen. In Anbetracht der Tabellensituation der Oberliga wird jeder Punkt wichtig sein.

Northeim kassierte nach vier Siegen in Serie zuletzt mal wieder eine Niederlage. Auch die Freien Turner verloren gegen den TSC Vahdet, sodass beide Teams etwas gut zu machen haben. In der vorigen Saison konnte Northeim beide direkten Duelle gewinnen und geht auch in das Duell am Sonntag mit zwei Punkten Vorsprung hinein.

Der MTV Gifhorn lädt den Bovender SV zum Spitzenspiel ein und trifft auf eine Mannschaft, gegen die man 23/24 zwei Mal 2:2 spielte. Ein Ergebnis, wodurch beide Teams auf der Stelle treten würden und Vorsfelde Profit ziehen könnte. Aktuell hat Gifhorn drei Punkte Vorsprung, sodass es für den Aufsteiger richtige Big-Points werden könnten.

Platz sieben gegen Platz elf und die 05er haben nur zwei Punkte Vorsprung vor dem Aufstieg' Volkmarode, der allerdings in der Ferne bisher nur einen Punkt holen konnte. Doch Göttingen 05 sammelte aus den vergangenen drei Spielen nur einen Punkt und ist quasi zum Siegen verdammt, damit die Top-Plätze nicht in aussichtslose Ferne rücken.

Sa., 11.10.2025, 16:00 Uhr FC Germania Bleckenstedt Bleckenstedt BSC Acosta BSC Acosta 16:00 PUSH

Nach einer Pause ist Bleckenstedt wieder am Start und empfängt mit BSC Acosta ein Team, das nach den jüngsten Ereignissen gegen den SSV Kästorf beflügelt aufspielen könnte. Das letzte Duell in Bleckenstedt endete 3:3, sodass sich die Zuschauer wohl auf Tore einstellen konnten.

Sülbeck/Immensen konnte zuletzt zwar die ersten Tore erzielen, doch Punkte gab es bisher keine. Kästorf steht allerdings auch nur auf Platz zwölf und ist hinter den eigenen Erwartungen Vor allem auswärts lief es bisher noch nicht und am Sonntag soll der Turnaround geschaffen werden.

Kellerduell pur. Platz 14 gegen Platz 15 und beide Teams sind punktgleich. Zuletzt bewies Lengede, dass man Kellerduell kann, doch Wolfenbüttel stellte schon so einige Gegner vor große Probleme. Es ist ein Sechs-Punkte-Spiel und für beide Teams wird es nur um Sieg gehen.