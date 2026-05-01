Nächstes Kellerduell für Calden – wann fängt sich Kassel II wieder?

– Foto: Cecilia Schmerer

Der 29. Spieltag der Verbandsliga Nord kommt für die nordhessischen Teams nur wenige Tage nach der englischen Woche – und bringt gleich mehrere direkte Prüfungen mit. FSV Dörnberg und TSV Wabern treffen im Verfolgerduell aufeinander, OSC Vellmar empfängt Lichtenauer FV zum "Derby" mit Kellerdruck auf der einen und Blick nach oben auf der anderen Seite. SG Calden/Meimbressen kann gegen Eichenzell im Abstiegskampf nachlegen, während SC Willingen gegen Steinbach vor einer enorm schweren Aufgabe steht.

Heute, 15:00 Uhr SC Willingen SC Willingen SV 1920 Steinbach SV Steinbach 15:00 PUSH

Für den SC Willingen wird die Lage nicht einfacher. Nach den Niederlagen gegen Barockstadt II und Hofbieber stehen die Upländer mit 24 Punkten auf Rang 15 und damit weiter unter erheblichem Druck. Mit Steinbach kommt nun ein Gegner aus der Spitzengruppe, der nach dem jüngsten 1:1 gegen Dörnberg weiter auf Rang drei steht. Willingen braucht dringend Punkte, doch die Aufgabe gegen eine Mannschaft mit 49 Zählern und nur 28 Gegentoren gehört zu den schwierigeren der Liga.

Zweites Kellerduell

Calden/Meimbressen hat sich in den vergangenen Wochen stabilisiert und ist seit sechs Spielen ungeschlagen. Das 0:0 in Vellmar war zwar kein Befreiungsschlag, hielt den Aufsteiger aber vor dem OSC und im rettenden Bereich. Gegen Britannia Eichenzell geht es nun um besonders wertvolle Punkte, denn der Gegner liegt mit 34 Zählern nur wenige Plätze entfernt, hat sich zuletzt aber deutlich aus der Gefahrenzone gearbeitet. Für Calden ist es ein Spiel, in dem ein Heimsieg den Abstand nach unten vergrößern und die eigene Serie bestätigen würde. Platz eins in Gefahr?

Morgen, 12:45 Uhr KSV Hessen Kassel KSV Hessen II SV Buchonia Flieden SV Flieden 12:45 PUSH

Für KSV Hessen Kassel II ist das Heimspiel gegen Buchonia Flieden eine Gelegenheit zur Beruhigung. Die Junglöwen haben zuletzt erst sensationell beim Schlusslicht Johannesberg verloren und dann in Wabern nur 1:1 gespielt; der Vorsprung auf Bad Soden ist dadurch auf zwei Punkte mit einem Spiel weniger geschmolzen. Gegen Flieden zählt deshalb weniger der Glanz als die Antwort: Der Tabellenführer muss wieder zeigen, dass er die Pflichtspiele kontrolliert, wenn der Aufstiegskampf nicht weiter an Schärfe gewinnen soll. Zwei verschiedene Welten

Der OSC Vellmar hat mit dem 4:1 in Wabern ein deutliches Lebenszeichen gesetzt und danach gegen Calden immerhin einen Punkt geholt. Nun kommt mit dem Lichtenauer FV ein Gegner, der nach dem 3:0 im Werra-Meißner-Derby gegen Klei/Hun/Doh wieder Rückenwind hat und bei 44 Punkten steht. Für Vellmar ist das Spiel vor allem eine Chance, den Schwung der vergangenen Woche mitzunehmen und im Abstiegskampf weiter Boden gutzumachen. Lichtenau wiederum kann mit einem Auswärtssieg im engen oberen Mittelfeld weiter Druck machen.

Klare Außenseiterrolle

Klei/Hun/Doh hat nach starken Wochen zuletzt in Lichtenau einen Dämpfer kassiert. Gegen Bad Soden wartet nun direkt der nächste Gegner aus der Spitzengruppe. Die Gäste haben durch Kassels jüngste Ausrutscher wieder klare Hoffnung im Aufstiegsrennen und stehen nur zwei Punkte hinter dem Tabellenführer. Für Klei/Hun/Doh wird es darauf ankommen, defensiv stabiler zu stehen als beim 0:3 im Derby und die eigenen Umschaltmomente sauberer auszuspielen.

Direktes Verfolgerduell

Morgen, 15:00 Uhr FSV Dörnberg FSV Dörnberg TSV Wabern TSV Wabern 15:00 PUSH

Das nordhessische Topspiel steigt in Dörnberg. Der FSV steht mit 46 Punkten auf Rang vier, Wabern folgt mit 45 Punkten direkt dahinter – beide haben in dieser Saison bereits bewiesen, dass sie auch gegen Mannschaften aus der Spitze bestehen können. Dörnberg rettete zuletzt in Steinbach spät einen Punkt, Wabern trotzte dem Tabellenführer Kassel II ein 1:1 ab, nachdem die Erfolgsserie zuvor gegen Vellmar gerissen war. Für den TSV bleibt die personelle Lage mit ein paar angeschlagenen Spielern ein Thema, gleichzeitig bietet das Spiel die nächste Möglichkeit zu zeigen, dass der starke Lauf in der Rückrunde mehr ist als nur eine Phase. Wölfe in der Pflicht