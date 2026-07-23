Nächstes Kapitel: Justin Duda wechselt zu Lok Leipzig

Eintracht Braunschweig und Justin Duda gehen künftig getrennte Wege. Der 23-jährige Torhüter wechselt zum Regionalligisten Lok Leipzig, nachdem er in den vergangenen Tagen bereits am Probetraining des Traditionsvereins teilgenommen hatte. Nun ist der Wechsel offiziell vollzogen.

Mit dem Abschied endet für Duda eine langjährige Verbindung zu den Löwen. Bereits 2019 war der Schlussmann von den Freien Turnern Braunschweig in das Nachwuchsleistungszentrum der Eintracht gewechselt und durchlief dort die U17 sowie die U19, ehe er sich in der U23 etablierte.

Vom Nachwuchs bis zum Profivertrag

Seine kontinuierliche Entwicklung wurde im Sommer 2023 mit einem Profivertrag belohnt. Um Spielpraxis auf höherem Niveau zu sammeln, war Duda in der vergangenen Saison an die SG Barockstadt verliehen.