Nächstes Jahr Landesliga? Das sind die Bezirksliga-Tabellenführer

Die Meister der niedrigsten überkreislichen Spielklasse erhalten für die kommende Spielzeit die Berechtigung, in der sechsten Liga anzutreten. Wer hat in den Bezirksligen in Niedersachsen die Nase vorn?
1. SSV Vorsfelde II 15 11-2-2 50:15 35
2. TSV Hillerse 14 10-2-2 52:22 32
3. Lupo Martini Wolfsburg II 14 10-1-3 46:21 31
4. TSV Ehmen 15 8-2-5 43:28 26
5. HSV Hankensbüttel 14 8-2-4 32:19 26
1. Lehndorfer TSV 15 13-1-1 64:16 40
2. TSV Wendezelle 14 9-3-2 48:19 30
3. BSC Acosta II (Auf) 15 8-5-2 35:18 29
4. MTV Hondelage 1909 13 7-2-4 33:25 23
5. TSV Germania Lamme 15 7-2-6 24:24 23
1. MTV Wolfenbüttel II 16 12-3-1 61:17 39
2. TSG Bad Harzburg 14 10-2-2 39:23 32
3. SC Gitter 16 8-3-5 47:27 27
4. Goslarer SC 08 15 8-3-4 31:21 27
5. FG Vienenburg-Wiedelah (Auf) 15 8-2-5 42:31 26
1. TSV Landolfshausen/Seulingen 15 12-2-1 50:16 38
2. SC Hainberg 14 10-4-0 44:10 34
3. Sparta Göttingen 16 8-3-5 46:34 27
4. SCW Göttingen 15 7-5-3 44:27 26
5. RSV Göttingen 15 8-2-5 38:37 26
1. SC Twistringen 15 13-2-0 55:21 41
2. VfR Evesen (Ab) 14 12-2-0 47:12 38
3. TV Neuenkirchen 16 10-2-4 41:27 32
4. VfL Bückeburg (Ab) 15 10-1-4 36:16 31
5. TuS Wagenfeld 1908 16 10-1-5 39:27 31
1. SV Ramlingen/Ehlershausen U23 II 15 13-1-1 45:17 40
2. SG 74 Hannover 16 12-1-3 56:19 37
3. TSV Stelingen 16 9-5-2 48:25 32
4. SpVgg Niedersachsen Döhren 15 10-2-3 39:24 32
5. TSV Krähenwinkel/Kaltenweide II 17 10-2-5 36:27 32
1. TSV Pattensen (Ab) 15 11-3-1 53:13 36
2. SV Ihme-Roloven 1947 15 11-3-1 56:29 36
3. FC Eldagsen (Ab) 16 11-2-3 56:17 35
4. MTV Rehren A/R 1911 15 9-3-3 31:16 30
5. SV Arnum 14 8-4-2 31:17 28
1. FC Pyrmont Hagen 15 11-2-2 53:24 35
2. SV Blau-Weiß Neuhof 1930 16 11-2-3 58:33 35
3. TSV Giesen 1911 16 10-3-3 42:18 33
4. FC Ambergau-Volkersheim 16 11-0-5 35:29 33
5. SV Alfeld (Leine) 16 10-2-4 61:25 32
1. MTV Römstedt (Ab) 14 13-0-1 49:7 39
2. SV Teutonia Uelzen 16 12-1-3 54:18 37
3. TSV Bardowick (Ab) 14 11-0-3 46:14 33
4. TuS Reppenstedt 15 9-1-5 40:29 28
5. Lüneburger SV 14 7-4-3 22:15 25
1. TSV Elstorf 16 13-3-0 61:9 42
2. VfL Westercelle 16 13-1-2 54:20 40
3. Buchholzer FC 16 8-4-4 32:19 28
4. MTV Egestorf 15 9-1-5 34:26 28
5. TV Jahn Schneverdingen II 16 7-4-5 25:23 25
1. TB Uphusen (Ab) 16 11-4-1 54:16 37
2. TV Oyten 16 12-1-3 50:20 37
3. SV Vorwärts Hülsen 14 11-1-2 43:18 34
4. SG Unterstedt 15 9-2-4 36:23 29
5. FC Verden 04 II 15 9-1-5 41:22 28
1. TSV Sievern 15 13-0-2 42:8 39
2. FC Cuxhaven 16 10-6-0 50:24 36
3. SV Ahlerstedt/Ottendorf II 17 10-1-6 46:32 31
4. Rot-Weiss Cuxhaven (Ab) 17 9-3-5 39:23 30
5. VSV Hedendorf/Neukloster 16 7-4-5 29:31 25
1. TuS Pewsum 18 16-2-0 64:8 50
2. SV Großefehn 16 14-2-0 55:11 44
3. SV Concordia Ihrhove 15 9-2-4 36:21 29
4. SV Hage 17 7-7-3 38:25 28
5. TuRa 07 Westrhauderfehn 14 7-4-3 34:18 25
1. VfL Wildeshausen (Ab) 17 13-4-0 51:16 43
2. VfL Stenum 16 12-2-2 56:18 38
3. GVO Oldenburg 16 11-3-2 65:27 36
4. TSV Großenkneten 15 11-1-3 37:13 34
5. Wilhelmshavener SC Frisia 17 9-5-3 45:27 32
1. SV Union Lohne 16 12-3-1 48:22 39
2. ASV Altenlingen 1965 16 12-2-2 56:26 38
3. SG Freren 1921 16 10-2-4 41:18 32
4. SV Vorwärts Nordhorn II 18 8-5-5 40:24 29
5. VfL Weiße Elf Nordhorn 16 9-2-5 41:26 29
1. VfL Oythe 16 11-2-3 55:21 35
2. SV Thüle 16 11-2-3 49:20 35
3. TuS Lutten 16 11-2-3 32:24 35
4. SV Altenoythe 15 11-1-3 44:19 34
5. RW Damme 17 10-2-5 55:33 32
1. SV Bad Rothenfelde 18 14-2-2 50:22 44
2. Blau-Weiss Hollage 18 11-5-2 39:20 38
3. TuS Berge 16 11-4-1 35:8 37
4. TSV Venne 16 9-4-3 44:31 31
5. Viktoria Gesmold (Ab) 18 8-5-5 34:20 29