Nächstes Jahr Landesliga? Das sind die Bezirksliga-Tabellenführer Überblick zu den 17 Spitzenreitern der niedersächsischen Bezirksligen

Die Meister der niedrigsten überkreislichen Spielklasse erhalten für die kommende Spielzeit die Berechtigung, in der sechsten Liga anzutreten. Wer hat in den Bezirksligen in Niedersachsen die Nase vorn?