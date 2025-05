Nächstes, Heimspiel, nächstes Derby, nächstes Endspiel

Der 26. Spieltag steht an, die Serie der 5 Heimspiele in Folge findet ihre Fortsetzung. Zu Gast im #StadionamBrett ist der TuS Winzeln. Die Gäste spielen in dieser Saison deutlich unter ihren Möglichkeiten. Jedoch zeigten sie auch in der Rückrunde immer wieder, was tatsächlich in ihnen steckt. Der Trend geht eindeutig nach oben und so reisen „die Winzler“ auch nach Erlenbrunn um zählbares mit nach Hause zu nehmen. In der Tabelle belegt der Gast vom Stockwald aktuell den 12. Platz. 32 Punkte und ein Torverhältnis von 45:45 stehen zu Buche. Beste Torjäger sind der landesligaerfahrene Erhan Güngörmüs mit 9 Toren, gefolgt von Tobias Groh und Souvenir Sangwa mit jeweils 8 Treffern.

Der SVE hat am vergangenen Spieltag Punkte liegen lassen. Dies war im Kampf um Platz 2 nicht eingeplant. Da die Konkurrenz jedoch ebenfalls gepatzt hat, hat sich in der Konstellation wenig verändert. Die Mannschaft des SVE hat es nach wie vor in der eigenen Hand ihr Ziel zu erreichen. Hierzu darf sie sich jedoch weitere Fehltritte nicht mehr erlauben. Ein Heimsieg ist unabdingbar, will man weiter den zweiten Platz ins Visier nehmen. Hierzu wird eine Top-Leistung notwendig sein, denn im Saisonendspurt werden in einem Derby keine Geschenke verteilt.