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Spielvorbericht
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Nächstes Heimspiel für Rot-Weiss: Was die Partie so besonders macht
Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar: Mit zwei Siegen im Rücken empfangen die Wittlicher den TSV Gau-Odernheim. Gelingt wieder ein Dreier, wäre das ein weiterer Grund zum Feiern.
von Andreas Arens · Heute, 10:30 Uhr · 0 Leser
Der Ex-Trierer Jan-Lucas Dorow erzielte gegen den Ahrweiler BC das vorentscheidende Tor zum 2:0. – Foto: Andreas Klein
Das zweite Heimspiel seiner noch sehr jungen Oberligageschichte steht für den SV Rot-Weiss Wittlich unter außergewöhnlichen Vorzeichen: Die Partie am Samstag ab 17 Uhr auf dem Kunstrasenplatz am Bürgerwehr findet während des Säubrennerkirmes-Wochenendes statt. Rund 100.000 Besucher werden insgesamt in Wittlich erwartet. Die Stadt ist in Feierlaune. Das geht auch an Trainer Yusuf Emre Kasal und seiner Mannschaft nicht spurlos vorüber. „Man nimmt schon wahr, dass etwas Besonderes ansteht. Auch die Jungs reden darüber.“ Gleichwohl stellt der 38-jährige Übungsleiter klar: „Eine Zusatzmotivation ziehen wir nicht daraus.“
Warum auch? Der starke Start mit den beiden Siegen in Gonsenheim (3:2) und gegen Ahrweiler (2:0) verleiht genug Schwung, um auch die Partie gegen die aktuell mit drei Punkten notierten Gäste aus dem Kreis Alzey-Worms mit breiter Brust anzugehen.