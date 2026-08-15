Nächstes Heimspiel für Rot-Weiss: Was die Partie so besonders macht

Kasal ist gespannt, wie seine Mannschaft die Aufgabe gegen das Team seines Kollegen Florian Diel löst. Der TSV Gau-Odernheim setzte sich noch am Mittwoch knapp mit 4:3 im Südwestpokal beim zwei Klassen tiefer angesiedelten SV Gimbsheim durch. „Sie wurden nach ihrem Aufstieg in der vergangenen Saison Neunter und sind in der Oberliga angekommen. Das ist ein verschworener Haufen. Bei Gau-Odernheim versuchen alle, gegen den Ball zu verteidigen. Sie kommen viel über ihre Geschlossenheit und Physis. Das Spiel wird uns zeigen, wie weit wir schon sind.“