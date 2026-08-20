Nächstes Heimspiel: Eintracht II empfängt den RSV Borgholzhausen

– Foto: Peter Schildmann

Am kommenden Sonntag, 23. August 2026, steht für unsere Mannschaft das nächste Heimspiel in der Kreisliga B, Staffel 2 auf dem Programm. Um 15:00 Uhr empfängt der TuS Eintracht Bielefeld II den RSV Borgholzhausen auf dem Kunstrasenplatz an der Graudenzer Straße.

Für unsere Mannschaft gilt es, von Beginn an konzentriert aufzutreten und die eigenen Stärken auf den Platz zu bringen. Vor heimischer Kulisse wollen die Jungs mutig nach vorne spielen, in den Zweikämpfen präsent sein und sich für ihren Einsatz mit Punkten belohnen.