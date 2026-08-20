Nächstes Heimspiel: Eintracht II empfängt den RSV Borgholzhausen

Am kommenden Sonntag, 23. August 2026, steht für unsere Mannschaft das nächste Heimspiel in der Kreisliga B, Staffel 2 auf dem Programm. Um 15:00 Uhr empfängt der TuS Eintracht Bielefeld II den RSV Borgholzhausen auf dem Kunstrasenplatz an der Graudenzer Straße.
Für unsere Mannschaft gilt es, von Beginn an konzentriert aufzutreten und die eigenen Stärken auf den Platz zu bringen. Vor heimischer Kulisse wollen die Jungs mutig nach vorne spielen, in den Zweikämpfen präsent sein und sich für ihren Einsatz mit Punkten belohnen.
Mit dem RSV Borgholzhausen wartet ein Gegner, gegen den über die gesamte Spielzeit volle Aufmerksamkeit gefragt sein wird. Entscheidend wird sein, als Mannschaft geschlossen aufzutreten und die sich bietenden Möglichkeiten konsequent zu nutzen.
Anstoß ist am Sonntag um 15:00 Uhr auf dem Kunstrasenplatz Königsbrügge, Graudenzer Straße 18.
Kommt vorbei und unterstützt unsere Mannschaft von der Seitenlinie! 🔴⚪
Auf geht’s, Eintracht!