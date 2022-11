„NÄCHSTES GIPFELTREFFEN“

Der FC Union Heilbronn ist am morgigen Sonntag um 14:30 Uhr zu Gast bei den Spfr Lauffen. Die Gastgeber belegen aktuell den zweiten Tabellenplatz, den die ADLER mit einem Auswärtssieg einnehmen könnten.

Die Sportfreunde aus Lauffen spielen eine gute Saison und haben nach 14 Spielen bereits 32 Punkte eingesammelt. 10 Siegen stehen lediglich jeweils zwei Unentschieden und Niederlagen gegenüber. Auch das Torverhältnis von 37:16 spricht absolut für sich. Zuletzt gab es nach drei Siegen in Serie gegen den VfL Brackenheim wieder eine 3:2- Niederlage.

Unsere ADLER reisen nach sechs Siegen in Folge mit Rückenwind nach Lauffen und können nach der furiosen Aufholjagd erstmals in die Top-2 springen. Allerdings sollte man die Spielpause nicht unterschätzen. Nach der letzten Unterbrechung durch einen Spielausfall verlor unser FCU nämlich das einzige Spiel nach dem Trainerwechsel. Die Mannschaft hat daraus hoffentlich gelernt und wird alles geben, um an die Leistung des 5:0 gegen den SV Schluchtern anknüpfen können. Dann können unsere ADLER auch die kämpferisch starken Lauffener bestehen.