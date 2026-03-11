Nächstes Förderturm-Talent schafft Sprung zu den SGS-Profis

Abigail Enobre unterzeichnet ihren ersten Profivertrag. – Foto: SGS Essen

Laut offiziellen Vereinsangaben hat das nächste Talent aus der eigenen Nachwuchsabteilung („Förderturm“) den Sprung in den Profikader der SGS Essen geschafft. Abigail Enobore (siehe Foto) wird ab dem Sommer fest zur ersten Mannschaft der Essenerinnen in der Google Pixel Frauen-Bundesliga gehören.

Die 19-jährige Innenverteidigerin trainiert schon seit einigen Monaten mit dem Bundesliga-Aufgebot und konnte sich dort für ihren ersten Profivertrag empfehlen. In der laufenden Rückrunde stand Enobore bereits dreimal im Kader der SGS, auf ihren ersten Einsatz in der Bundesliga wartet sie aber noch.

„Abi ist eine Teamspielerin mit der entsprechenden SGS-DNA“, sagt Trainerin Heleen Jaques. „Außerdem verbindet sie das mit großen fußballerischen Qualitäten. Wir sind uns daher sicher, dass sie in naher Zukunft die nächsten Schritte gehen wird.“