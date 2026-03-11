Nächstes Förderturm-Talent schafft Sprung zu den SGS-Profis

Laut offiziellen Vereinsangaben hat das nächste Talent aus der eigenen Nachwuchsabteilung („Förderturm“) den Sprung in den Profikader der SGS Essen geschafft. Abigail Enobore (siehe Foto) wird ab dem Sommer fest zur ersten Mannschaft der Essenerinnen in der Google Pixel Frauen-Bundesliga gehören.
Die 19-jährige Innenverteidigerin trainiert schon seit einigen Monaten mit dem Bundesliga-Aufgebot und konnte sich dort für ihren ersten Profivertrag empfehlen. In der laufenden Rückrunde stand Enobore bereits dreimal im Kader der SGS, auf ihren ersten Einsatz in der Bundesliga wartet sie aber noch.
„Abi ist eine Teamspielerin mit der entsprechenden SGS-DNA“, sagt Trainerin Heleen Jaques. „Außerdem verbindet sie das mit großen fußballerischen Qualitäten. Wir sind uns daher sicher, dass sie in naher Zukunft die nächsten Schritte gehen wird.“
Abigail Enobore selbst ergänzt: „Für mich bedeutet es unglaublich viel, meinen ersten Profivertrag bei der SGS zu unterschreiben. Es ist ein großer Schritt für mich. Ich bin sehr dankbar für das Vertrauen, das mir der Verein gibt. Ich will mich sportlich weiterentwickeln, viel lernen und jede Chance zu nutzen, um mich zu verbessern. Ich freue mich sehr auf die kommende Zeit und hoffe, der Mannschaft in Zukunft bestmöglich helfen zu können.“