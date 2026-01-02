Nächstes Eigengewächs verlängert beim FV Ravensburg

Mit der vorzeitigen Vertragsverlängerung von Felix Wagner setzt der FV Ravensburg seinen eingeschlagenen Weg konsequent fort. Der Verein gab zum Jahresbeginn bekannt, dass ein weiteres Eigengewächs aus der eigenen Jugend langfristig gebunden wurde. „Pünktlich zum Start ins neue Jahr freuen wir uns euch mitteilen zu können, dass mit Felix Wagner ein weiteres Eigengewächs aus der Ravensburger Jugend seinen Vertrag bis 2027 verlängert hat“, heißt es in der Mitteilung des FV Ravensburg.

Felix Wagner ist erst 18 Jahre alt, hat aber bereits in jungen Jahren den Übergang in den Aktivenbereich geschafft. „Felix hat den Sprung zu den Aktiven bereits in seinem zweiten Jahr A-Jugend geschafft“, teilt der Verein mit. Seit der laufenden Saison gehört der Mittelfeldspieler zum Oberligakader und kam beim Auswärtsspiel gegen den FC Denzlingen in der Schlussphase zu seinem ersten Einsatz in der Oberliga. Darüber hinaus sammelte er Spielpraxis in der zweiten Mannschaft und kommt auf 12 Spiele in der Bezirksliga Bodensee.

Die Verlängerung von Felix Wagner ist dabei kein Einzelfall, sondern fügt sich in eine klare Linie ein. Bereits zuvor hatten mit Stürmer Matteo Grabherr und Abwehrspieler Robert Bautz zwei weitere Nachwuchsspieler aus den eigenen Reihen ihre Verträge vorzeitig bis 2027 verlängert. Wagner ist damit der dritte junge Spieler, dem der Verein frühzeitig das Vertrauen ausspricht. Die Mitteilung endet bewusst persönlich: „Lieber Felix, wir freuen uns, dass du den Weg weiter mit uns gehst!“