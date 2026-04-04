Nächstes Eigengewächs verlängert

– Foto: Cecilia Schmerer

Der OSC Vellmar treibt seine Kaderplanung für die kommende Saison weiter voran und kann die nächste Personalie vermelden: Auch Sami Reimsche bleibt dem Verbandsligisten erhalten. Das teilte der Verein über seine sozialen Medien mit.

Für den OSC ist die Zusage des 20 Jahre alten Mittelfeldspielers ein weiteres Zeichen für Kontinuität. Reimsche, der aus dem eigenen Nachwuchs hervorgegangen ist, hat sich in seiner zweiten Saison im Seniorenbereich zu einer festen Größe entwickelt und sich einen Stammplatz erarbeitet. Damit gewinnt sein Verbleib über den reinen Personalwert hinaus zusätzliche Bedeutung.

Der Verein setzt damit seinen eingeschlagenen Weg fort, auf entwicklungsfähige Spieler aus den eigenen Reihen zu bauen. Gerade vor dem Hintergrund des personellen Umbruchs der vergangenen Jahre ist die Bindung junger Leistungsträger ein wichtiges Signal. Reimsche gehört inzwischen zu jenen Akteuren, denen beim OSC auch mit Blick auf die kommende Runde eine tragende Rolle zugetraut wird.