Nächstes Eigengewächs unterschreibt

Hannover 96 setzt seinen Kurs mit Talenten aus dem eigenen Nachwuchs konsequent fort. Offensivspieler Alexander Vogel unterschreibt einen Profivertrag bis 2029 und soll perspektivisch an den Lizenzbereich herangeführt werden.
Der nächste Spieler aus der eigenen Akademie schafft bei Hannover 96 den Sprung in den Profifußball. Alexander Vogel hat bei den Niedersachsen einen langfristigen Vertrag bis 2029 unterschrieben. Der 20-Jährige überzeugte in der vergangenen Saison mit starken Leistungen für die U23 in der Regionalliga Nord und machte damit nachhaltig auf sich aufmerksam.
Für Ralf Becker ist die Vertragsunterschrift die logische Folge einer langen Entwicklung innerhalb des Vereins. „Alex hat sich über viele Jahre in unserer Akademie kontinuierlich entwickelt und sich diesen Schritt absolut verdient“, erklärte der Sportdirektor der Niedersachsen. Besonders in seiner ersten Saison im Herrenbereich habe der Offensivspieler sein Potenzial gezeigt. Becker hob vor allem dessen Spielintelligenz, seine offensive Flexibilität und sein Gespür für Räume hervor.
Vogel stammt aus Hannover und spielt bereits seit der U12 für den Klub. Seitdem durchlief er sämtliche Nachwuchsteams der 96-Akademie. In der Saison 2025/26 etablierte er sich in der Regionalliga Nord auf Anhieb als Stammspieler der U23. In 27 Einsätzen, davon 23 von Beginn an, war er direkt an 14 Treffern beteiligt. Neun Tore erzielte der Offensivakteur selbst, fünf weitere bereitete er vor.
Auch im Umfeld der Profis durfte der gebürtige Hannoveraner bereits erste Erfahrungen sammeln. Im Wintertrainingslager der Lizenzmannschaft gehörte Vogel zum Aufgebot und bereitete im Testspiel gegen den MSV Duisburg einen Treffer vor.
Der Spieler selbst sprach von einem besonderen Moment. „Ich bin in Hannover geboren, war schon als Kind in der Arena und spiele seit der U12 für 96 – dieser Klub ist für mich Heimat“, sagte Vogel. Der neue Vertrag bedeute ihm „unglaublich viel“. Gleichzeitig betonte er, dass er den eingeschlagenen Weg weitergehen wolle: „96 hat mir einen Plan für meinen weiteren Weg aufgezeigt. Ich werde hart daran arbeiten, diesen Weg Schritt für Schritt zu gehen.“
Nach aktuellem Stand wird Alexander Vogel am 23. Juni beim Trainingsauftakt der Profimannschaft dabei sein. Ob der Offensivspieler in der kommenden Saison zunächst per Leihe weitere Spielpraxis sammeln soll, ist noch offen. Laut Ralf Becker wolle der Verein diese Entscheidung gemeinsam mit dem Spieler im Laufe des Sommers treffen.
Mit der langfristigen Bindung von Vogel setzt Hannover 96 erneut ein Zeichen für die eigene Nachwuchsarbeit. Nach mehreren Talenten aus der Akademie erhält nun auch der Offensivspieler die Chance, sich dauerhaft für höhere Aufgaben zu empfehlen.