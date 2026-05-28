Nächstes Eigengewächs unterschreibt Vogel erhält Profivertrag bei 96 von red · Heute, 09:49 Uhr · 0 Leser

96-Sportdirektor Ralf Becker (l.) und Alexander Vogel bei der Vertragsunterzeichnung – Foto: Hannover 96

Hannover 96 setzt seinen Kurs mit Talenten aus dem eigenen Nachwuchs konsequent fort. Offensivspieler Alexander Vogel unterschreibt einen Profivertrag bis 2029 und soll perspektivisch an den Lizenzbereich herangeführt werden.

Der nächste Spieler aus der eigenen Akademie schafft bei Hannover 96 den Sprung in den Profifußball. Alexander Vogel hat bei den Niedersachsen einen langfristigen Vertrag bis 2029 unterschrieben. Der 20-Jährige überzeugte in der vergangenen Saison mit starken Leistungen für die U23 in der Regionalliga Nord und machte damit nachhaltig auf sich aufmerksam. Für Ralf Becker ist die Vertragsunterschrift die logische Folge einer langen Entwicklung innerhalb des Vereins. „Alex hat sich über viele Jahre in unserer Akademie kontinuierlich entwickelt und sich diesen Schritt absolut verdient“, erklärte der Sportdirektor der Niedersachsen. Besonders in seiner ersten Saison im Herrenbereich habe der Offensivspieler sein Potenzial gezeigt. Becker hob vor allem dessen Spielintelligenz, seine offensive Flexibilität und sein Gespür für Räume hervor.

Stammspieler in der Regionalliga Nord Vogel stammt aus Hannover und spielt bereits seit der U12 für den Klub. Seitdem durchlief er sämtliche Nachwuchsteams der 96-Akademie. In der Saison 2025/26 etablierte er sich in der Regionalliga Nord auf Anhieb als Stammspieler der U23. In 27 Einsätzen, davon 23 von Beginn an, war er direkt an 14 Treffern beteiligt. Neun Tore erzielte der Offensivakteur selbst, fünf weitere bereitete er vor. Auch im Umfeld der Profis durfte der gebürtige Hannoveraner bereits erste Erfahrungen sammeln. Im Wintertrainingslager der Lizenzmannschaft gehörte Vogel zum Aufgebot und bereitete im Testspiel gegen den MSV Duisburg einen Treffer vor.