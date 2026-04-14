Nächstes Eigengewächs sagt zu

– Foto: Foto Schwalm-Eder Amateurfussb

Der OSC Vellmar treibt seine Personalplanungen für die kommende Saison weiter voran und kann die nächste Zusage aus den eigenen Reihen vermelden: Auch Ufuk Aydin bleibt dem Verbandsligisten erhalten. Das teilte der Verein in den sozialen Medien mit.

Der 20 Jahre alte Mittelfeldspieler ist ein weiteres Beispiel für den eingeschlagenen Vellmarer Weg. Aydin stammt aus dem eigenen Nachwuchs und hat den Sprung aus der Jugend in die erste Mannschaft geschafft. Beim OSC wird seine Entwicklung intern positiv bewertet, der Verein sieht ihn auf einem guten Weg und belohnt diese Entwicklung nun mit weiterem Vertrauen.

Für den Club ist die Verlängerung deshalb mehr als eine Randnotiz. Aydin steht wie mehrere andere junge Spieler im Kader für Kontinuität, Identifikation und die konsequente Förderung eigener Talente. Gerade im Kampf um den Klassenerhalt setzt der OSC damit weiter auf jene Akteure, die im Verein gewachsen sind und den eingeschlagenen Kurs mittragen sollen.