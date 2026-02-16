Nächstes Eigengewächs: Ole Böschen setzt seinen Weg beim GVO fort

– Foto: Marco Zimmer

Der GVO Oldenburg kann auch weiterhin auf ein weiteres Eigengewächs bauen. Mit Ole Böschen bleibt ein Spieler im Verein, der den Weg aus der eigenen Jugend in den Herrenbereich erfolgreich gegangen ist und sich dort etabliert hat.

Aus dem Nachwuchs hochgezogen, gehört Böschen inzwischen fest zur ersten Herrenmannschaft. In der Defensive nimmt er eine zentrale Rolle ein und gilt als verlässlicher Faktor im Abwehrverbund. Vereinsintern wird er als „absoluter Abräumer und Maschine“ beschrieben.

Seine Qualitäten beschränken sich dabei nicht allein auf das klassische Verteidigen. Böschen bringt Tempo in sein Spiel ein – er gilt als „wahrscheinlich der schnellste Innenverteidiger der Liga“ – und schaltet sich immer wieder auch in offensive Aktionen ein, wenn sich die Gelegenheit bietet.