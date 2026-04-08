Nächstes Eigengewächs gehalten

– Foto: Foto Schwalm-Eder Amateurfussb

Der OSC Vellmar setzt seinen Weg der Kontinuität fort und kann die nächste Verlängerung aus den eigenen Reihen vermelden: Nach Sami Reimsche und Erdem Kara bleibt auch Elias Da Silva dem Verbandsligisten erhalten. Das teilte der Verein in den sozialen Medien mit.

Im Mittelpunkt steht dabei ein weiterer Spieler aus jenem Nachwuchsjahrgang, der in der A-Jugend die Verbandsliga zurück nach Vellmar holte und inzwischen zunehmend im Seniorenbereich Fuß fasst. Da Silva, 20 Jahre alt, kommt in der laufenden Saison bereits auf 18 Einsätze und soll auf der Außenbahn auch künftig eine wichtige Rolle spielen. Beim OSC traut man ihm zu, die Marke aus der Vorsaison noch einmal zu übertreffen.

Abteilungsleiter Marc Leise wertete die Entwicklung als Beleg für die enge Bindung dieser Generation an den Verein. Es mache ihn stolz, dass sich die jungen Spieler so stark mit dem OSC identifizierten und in einem Umfeld reifen könnten, das ihnen Vertrauen und Perspektive biete.