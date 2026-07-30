Nächstes Eigengewächs gebunden: Schwanke unterschreibt Profivertrag Hannover 96 setzt seinen Weg der Nachwuchsförderung konsequent fort von red · Heute, 14:30 Uhr · 0 Leser

Torhüter Jonas Schwanke hat seinen ersten Profivertrag unterschrieben. Der 19-Jährige bleibt den Niedersachsen bis zum 30. Juni 2028 erhalten und wird für seine kontinuierliche Entwicklung in der 96-Akademie belohnt.

Schwanke wechselte im Sommer 2023 vom Niendorfer TSV nach Hannover und schloss sich zunächst der U19 an. Seit der vergangenen Saison gehört der in Lübeck geborene Torhüter dauerhaft zum Trainingsbetrieb der Profimannschaft unter Cheftrainer Christian Titz und Torwarttrainer Michael Ratajczak. Wettkampfpraxis sammelt der Schlussmann weiterhin in der Regionalliga Nord bei der U23. Becker lobt Entwicklung Sportdirektor Ralf Becker sieht den ersten Profivertrag auf der Vereinshomepage von Hannover 96 als verdiente Anerkennung für den bisherigen Werdegang des Keepers.

„Jonas ist vor drei Jahren vom Niendorfer TSV zu uns in die Akademie gekommen, ohne zuvor ein Nachwuchsleistungszentrum durchlaufen zu haben. Seitdem hat er sich sowohl als Persönlichkeit als auch insbesondere in Bezug auf sein Torwartspiel unglaublich gut entwickelt. Den Lizenzspielervertrag hat er sich über seine Leistungen als Rückhalt unserer U23 sowie über sein Engagement und seinen Arbeitseifer absolut verdient. Wir begleiten ihn sehr gern auf seinem weiteren Weg, weil wir wissen, dass seine Entwicklung noch lange nicht vorbei ist und er noch viel Potenzial hat.“ "Ein einzigartiges Gefühl" Auch Schwanke selbst blickt mit Stolz auf den nächsten Schritt seiner Laufbahn.