 2026-06-09T05:59:15.975Z

Allgemeines

Nächstes Eigengewächs für den MTV-Herrenbereich

Mittelfeldspieler folgt vier Teamkollegen aus der erfolgreichen U19 und wird künftig Teil der Ersten Herren

von red · Heute, 14:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: André Nückel

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MTV Wolfenb.
Leon Chabowski

Der MTV Wolfenbüttel setzt seinen eingeschlagenen Weg konsequent fort und baut auch für die kommende Saison auf Talente aus den eigenen Reihen. Nach Mika Twardoch, Jakob Merkhoffer, Niklas Gambke und Maximilian Fricke erhält nun mit Leon Chabowski ein weiterer Spieler aus der Niedersachsenliga-A-Jugend die Chance, sich im Herrenbereich zu beweisen.

Der zentrale Mittelfeldspieler wird zur neuen Spielzeit fest in den Kader der Ersten Herren aufrücken und damit den nächsten Schritt in seiner Entwicklung gehen. Für den MTV ist die Personalie ein weiteres Beispiel für die erfolgreiche Nachwuchsarbeit, die seit Jahren einen wichtigen Bestandteil der sportlichen Ausrichtung des Vereins bildet.

Chabowski zählt zu jener U19-Mannschaft, die in der vergangenen Saison mit starken Leistungen auf sich aufmerksam gemacht hat und sich im oberen Bereich der Niedersachsenliga etablieren konnte. Nun soll der technisch versierte Mittelfeldakteur seine Qualitäten auch im Herrenfußball einbringen.

Tom Daedelow, Koordinator Herren und Leistungsblock beim MTV, sieht im Nachwuchsspieler großes Potenzial: „Mit Leon kommt ein weiterer talentierter Nachwuchsspieler in unseren Kader. Sein Tempo und die Ruhe am Ball zeichnen ihn aus.“

Mit der Aufnahme von Chabowski wächst die Zahl der Spieler aus dem eigenen Nachwuchs, die den Sprung in die Erste Herren schaffen. Der MTV Wolfenbüttel unterstreicht damit einmal mehr seinen Anspruch, jungen Talenten aus der eigenen Jugend eine Perspektive im leistungsorientierten Herrenfußball zu bieten und sie langfristig an den Verein zu binden.