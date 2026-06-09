Nächstes Eigengewächs für den MTV-Herrenbereich

Der zentrale Mittelfeldspieler wird zur neuen Spielzeit fest in den Kader der Ersten Herren aufrücken und damit den nächsten Schritt in seiner Entwicklung gehen. Für den MTV ist die Personalie ein weiteres Beispiel für die erfolgreiche Nachwuchsarbeit, die seit Jahren einen wichtigen Bestandteil der sportlichen Ausrichtung des Vereins bildet.

Chabowski zählt zu jener U19-Mannschaft, die in der vergangenen Saison mit starken Leistungen auf sich aufmerksam gemacht hat und sich im oberen Bereich der Niedersachsenliga etablieren konnte. Nun soll der technisch versierte Mittelfeldakteur seine Qualitäten auch im Herrenfußball einbringen.