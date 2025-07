Ganz neu ist Felger dabei nicht im Team: In der vergangenen Saison kam er bereits auf zwölf Einsätze für die erste Herren und konnte dabei erste wichtige Erfahrungen auf höherem Niveau sammeln. Nun folgt die offizielle Integration in den Kader – ein logischer Schritt nach seiner konstanten Entwicklung.

David Felger ist in der Defensive vielseitig einsetzbar und bringt neben körperlicher Präsenz auch spielerisches Potenzial mit. Seine Leistungen in der Jugend und bei den Herren haben überzeugt, zudem sieht der Verein in ihm eine wichtige Perspektive für die kommenden Jahre.