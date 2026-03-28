Nächstes Duell mit einem direkten Konkurrenten

Lennart Brink (l.) und Leon Schmidt (r.) sind mit dem FC Kaunitz gefordert. – Foto: N. Gessat

Für den FC Kaunitz geht der Kampf um den Erhalt der Fußball-Westfalenliga im nächsten Duell mit einem direkten Konkurrenten weiter. Nach der äußerst unglücklichen 2:3-Niederlage beim SV Rödinghausen II, die zum Sturz ans Tabellenende geführt hat, steht am Sonntag der Vergleich mit dem punktgleichen SV Westfalia Soest an. Liga-Kontrahent FSC Rheda hat gleichzeitig im Spiel beim FC Nordkirchen dagegen weitaus weniger Druck.

FC Kaunitz – SV Westfalia Soest. „Es ist eine alte Weisheit. Du musst immer einmal häufiger aufstehen, als du hingefallen bist“, verweist Levent Cayiroglu auf die noch folgenden zehn Saisonspiele, um den direkten Wiederabstieg aus der 6. Liga zu verhindern. „Klar tat die Niederlage in Rödinghausen durch zwei Gegentore in der 87. und 94. Minute besonders weh. Aber wir haben gegen den Tabellennachbarn aus Soest direkt die Chance, durch einen Dreier selbst wieder mindestens einen Kontrahenten hinter uns zu lassen“, gilt der Blick beim FC Kaunitz nur den nächsten Aufgaben.

„An der Einstellung und Motivation der Mannschaft gibt es eh nichts zu kritisieren. Wir wissen, dass die jüngsten Rückschläge auch mit fehlendem Glück bei unseren Torabschlüssen zu begründen waren“, beschreibt Cayiroglu die weiter von Optimismus getragene letzte Trainingswoche. Bis auf Rodrigo Nunes Romano und Pascal Hanna, die beide wegen eines Bänderrisses im Fußgelenk ausfallen, kann der Coach auf den kompletten Kader zurückgreifen.

FC Nordkirchen – FSC Rheda. Auch der FSC Rheda blieb am letzten Spieltag gegen GW Nottuln sieglos, weil es dem Team von Trainer Christopher Hankemeier ebenfalls nicht gelang, einen Vorsprung ins Ziel zu retten. Nach einer 3:1-Führung bis in die Schlussviertelstunde mussten die Rhedaer noch in ein 3:3-Remis einwilligen und verharrten damit auf Rang fünf.

„Mit ihrer Leistung haben die Jungs die Messlatte ziemlich hoch gehängt“, fand Trainer Hankemeier dennoch fast nur lobende Worte für den Auftritt gegen den spielstarken Rangvierten. Daran gilt es, im Vergleich mit dem Tabellenneunten FC Nordkirchen trotz der Mahnung des Coaches anzuknüpfen: „Das wird eine komplett andere Aufgabe“, sieht Hankemeier den Gegner körperlich weit robuster in den Zweikämpfen auftreten. „Bei der Hinspielniederlage haben wir das gar nicht gut gemacht“, erinnert sich der Trainer an eine verdiente 1:3-Schlappe. Die zuletzt gelbgesperrten Dennis Fischer und Nils Müller kehren ins Aufgebot zurück.