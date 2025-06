Nächstes Dreierpaket für Union Nettetal

An der Lobbericher Straße in Nettetal geben sich aktuell Neuzugang um Neuzugang die Klinke in die Hand. Die Verpflichtungen sechs bis acht stehen fest: Mit Maurits Kerkman (20 Jahre) kommt ein Innenverteidiger für die Saison 2025/26 zum SC Union Nettetal, außerdem kommen der Stürmer Tomi Alexandrov und der Torwart Moritz Kosfeld.

Kerkman steht aktuell noch in Diensten des Mittelrheinligisten FC Wegberg-Beeck. „Mit Maurits gewinnen wir einen physisch starken Innenverteidiger dazu. Er passt charakterlich und fußballerisch perfekt zu uns“, freut sich der Sportliche Leiter Nico Zitzen auf den nächsten Neuen im Team. Fußballerisch genoss er eine gute Ausbildung. So spielte er für den 1. FC Mönchengladbach in der C-Junioren-Niederrheinliga. Anschließend kam er für den SV Straelen in der B-Junioren-Grenzlandliga zum Einsatz, ehe er in der A-Jugend dann für den 1. FC Viersen in der Sonderliga und später für den VfB Homberg in der Niederrheinliga spielte.

Zur Saison 2023/24 folgte dann der Wechsel ins Waldstadion. Nach einem Jahr in der U19-Mittelrheinliga schaffte er im vergangenen Sommer den Sprung in den Kader der Ersten Mannschaft der Beecker. „Ich habe beidem Wechsel ein sehr gutes Gefühl gehabt. Ich freue mich nächstes Jahr für Union aufzulaufen und werde alles geben, meine und die Ziele der Mannschaft zu erreichen“, verspricht Kerkman.

Ein weiterer Neuzugang ist ein Bekannter in der Region: Tomi Alexandrov kommt vom SC Victoria Mennrath für 2025/26 nach Nettetal. Der 23-jährige Mittelstürmer hat dabei durchaus eine interessante Vita vorzuweisen. So spielte Alexandrov in der Jugend unter anderem bei VVV Venlo. Zur Saison 2021/22 folgte dann der Wechsel zum damaligen Oberligisten 1. FC Mönchengladbach. Für die Westender kam er knapp zwei Spielzeiten sowohl in der Oberliga als auch in der Landesliga zum Einsatz. Seit der Winterpause der Saison 2022/23 spielt er nun schon beim Landesligisten aus Mennrath. Mit aktuell acht Toren in dieser Saison ist Alexandrov der zweitbeste Torschütze der Mennrather

„Ich wollte Tomi unbedingt bei uns in der Mannschaft haben. Tomi ist genau der Typ Stürmer, den wir brauchen. Es freut uns, dass er in der nächsten Saison bei uns auf Torejagd geht“, ist der Sportliche Leiter Nico Zitzen glücklich über die Verpflichtung. Und der freut sich auf die „Herausforderung“ Nettetal: „Die Gespräche waren von Anfang an super, und ich hatte direkt ein gutes Gefühl. Der Verein hat eine klare Vorstellung und ich möchte meinen Teil dazu beitragen, dass wir gemeinsam erfolgreich sind.“

Des weiteren verpflichtete Nettetal einen Torwart vom Ligakonkurrenten SV Sonsbeck: Der 21-jährige Moritz Kosfeld wechselt an die Christian-Rötzel-Kampfbahn. In Sonsbeck feierte der Torwart in der Hinrunde beim 2:2-Unentschieden gegen den SV Biemenhorst sein Debüt in der Oberliga. Kosfeld wurde in der Jugend des KFC Uerdingen ausgebildet und kam dort als Stammtorwart in der A-Junioren-Niederrheinliga zum Einsatz.

„Moritz suchte eine neue Herausforderung und wir einen neuen Torwart. Moritz ist sehr gut ausgebildet, wir sind froh, dass er sich für Nettetal entschieden hat“, so Zitzen. „Ich bin motiviert: Beim neuen Verein sehe ich die besten Voraussetzungen, um den nächsten Schritt in meiner Entwicklung zu machen“, sagt Kosfeld selbst.

Bereits fest stehen die Verpflichtungen von Leon Tumbarinu (SG Unterrath U19), Nick Münster (FC Wegberg-Beeck U19), Joel Mangano (SC Kapellen-Erft), Mats Platen und Eron Saraci (beide VfR Fischeln).