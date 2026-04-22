Nächstes Drama: Kein Sieger im Topspiel, Grainet der große Gewinner!

Weder Deggendorf noch Ruhmannsfelden konnten sich im Schlagerspiel entscheidend durchsetzen. – Foto: Harry Rindler

Hofkirchen lebt! Der Aufsteiger landete am Mittwochabend einen wichtigen Sieg gegen Niederalteich und darf weiter auf die Relegation hoffen. Die Geschichte des Wochenspieltages ereignete sich aber (wieder einmal) an der Tabellenspitze der Bezirksliga Ost - und einmal mehr ist der SV Grainet Hauptakteur. In der Nachspielzeit der Nachspielzeit gelang Niklas Bösl der 2:1-Siegtreffer gegen Schlusslicht Oberpolling. Der 24-Jährige schoss den SVG zum Sieg - und an die Tabellenspitze. Denn im Topspiel des Tages gab es zwischen Deggendorf und Ruhmannsfelden keinen Sieger.

Alois Wittenzellner (Sportlicher Leiter, Ruhmannsfelden): "Wir sind durch das Eigentor sehr unglücklich in Rückstand geraten und haben dann lange gebraucht, um uns Chancen zu erarbeiten. Nach der Pause waren wir deutlich besser im Spiel. Dennoch hat wir für den Ausgleich ein absolutes Traumtor, ein Sonntagsschuss herhalten müssen. In der Schlussphase waren wir bestimmend und hatten noch eine große Chance. Zumindest haben wir einen Punkt geholt. Schauen wir mal, was dieser Zähler noch wert ist."

Andreas Schäfer (Sportkoordinator, Ruhmannsfelden): "In der ersten Halbzeit waren wir die bessere Mannschaft und haben verdient geführt. Nach der Pause wurde Ruhmannsfelden immer stärker und glich durch einen Sonntagsschuss aus. Ein gerechtes Unentschieden vor knapp 800 Zuschauern - auf schwer bespielbarem Platz."

Hannes Gastinger (Trainer, Grainet) „Es war das erwartet extrem schwere Spiel. Wir hatten über die gesamte Spielzeit gefühlt 90 Prozent Ballbesitz. Der SV Oberpolling hat sehr gut verteidigt und auf seine Kontersituationen gelauert. Mit dem Pausenpfiff gelang den Gästen mit dem ersten Torschuss die Führung. In der zweiten Halbzeit war es das gleiche Spiel. Wir sind angerannt, haben uns aber trotzdem sehr schwer getan, uns klare Torchancen rauszuspielen. Julian Sammer gelang dennoch nach einer tollen Aktion der Ausgleich. Dass wir dann das Spiel - prinzipiell mit der letzten Aktion - durch ein Tor von Niklas Bösl noch gewinnen, war natürlich sensationell. Ich bin stolz auf die Mannschaft, dass sie nie aufgehört hat und wieder brutalen Willen gezeigt hat.“

Martin Braumandl (Trainer, Oberpolling): "Ich bin megastolz auf die Mannschaft! Wir haben es richtig gut gemacht und hervorragend verteidigt. Grainet hatte überwiegend den Ball, aber aus dem Spiel heraus nicht wirklich viele Chancen. Umso mehr ärgert mich, dass wir bei angezeigten sechs Minuten Nachspielzeit in der 98.Minute das 1:2 bekommen. Allgemein hat das Schiedsrichter Team gut gepfiffen, aber unerklärliche acht Minuten Nachspielzeit haben uns unterm Strich um den verdienten Punkt gebracht."

Tobias Jakob (Sportlicher Leiter, Niederalteich): "Wir haben die erste Halbzeit klar beherrscht und müssen eigentlich mit 2:0 in die Pause gehen. Jedoch fangen wir uns den Anschlusstreffer durch einen Standard - die erste Offensivaktion der Gäste. Nach Wiederanpfiff haben wir viel zu sorglos verteidigt. Der Gegner hat bei beiden Treffern einfach schneller geschaltet als wir. Eine unglückliche und absolut unnötige Niederlage. Auch wenn es schwer fällt: Wir müssen das Spiel schnell abhaken..."

Stefan Winter (Sportlicher Leiter, Hutthurm): "Nach einer Ecke gingen wir bereits nach fünf Minuten in Führung. Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit verzeichnete Waldkirchen Feldvorteile, wir blieben aber die gefährlichere Mannschaft. Nach der Pause waren die Gäste weiterhin spielerisch überlegen, wir hatten die Chancen. Zum Ende hin überschlugen sich dann die Ereignisse: Nach einer Zeitstrafe gegen uns hat Waldkirchen alles nach vorne geworfen und ist zum Ausgleich in der 90. Minute gekommen. Der Schlusspunkt war jedoch uns vorbehalten, als Adrian Böck in der Nachspielzeit zum umjubelten 2:1-Endstand getroffen hat."

Bischofsmais ist auch nächste Spielzeit Bezirksligist! – Foto: Bernardo Picture

Sven Halfar (Trainer, Waldkirchen): "Der frühe Rückstand - unsere eigene Schuld! Dann waren wir am Drücker, ehe wir einfach aufgehört haben. Insgesamt einfach zu wenig von uns! Spielen wir die kompletten 90 Minuten wie die zweite Hälfte, wäre ich zufrieden. Unter anderem bekommen wir nach der Pause einen glasklaren Elfmeter nicht. Dann direkt nach dem Ausgleich das 2:1 - aus klarer Abseitsposition. Eine unverdiente Niederlage!"

Matthias Süß (Trainer, Künzing): "Im Großen und Ganzen eine verdiente Niederlage! Wobei man auch sagen muss, dass bei Bischofsmais einfach alles funktioniert hat. Hätten sie aus 70 Metern auf das Tor geschossen, wäre er wohl auch drin gewesen. Wir hingegen haben vor dem ersten Tor der Gäste eine 1000-prozentige Chance nicht genutzt - und im Gegenzug trifft Bischofsmais. Sinnbildlich. Die tschechischen Legionäre der Gäste haben ein klasse Spiel gemacht. Petr Prucha hat uns mehr oder weniger alleine zerlegt."

Thomas Anetzberger (Sportlicher Leiter, Oberdiendorf): "Wir mussten zunächst ein wenig improvisieren, da uns kurzfristig gleich drei absolute Stammspieler gefehlt haben. Das soll jedoch keine Ausrede sein, denn Grafenau war über die gesamten 90 Minuten hinweg die aggressivere, laufstärkere und insgesamt spielbestimmende Mannschaft. Der Auswärtssieg war daher absolut hochverdient. Wir möchten Grafenau zum Klassenerhalt gratulieren!"

Jonas Stefan (Sportlicher Leiter, Obernzell-Erlau): "Alles in allem geht der Sieg in Ordnung, ist aber zu hoch ausgefallen. Wir haben es leider verpasst, in der ersten Halbzeit Tore zu machen. Nach dem Ausgleich haben wir es nicht geschafft, das Unentschieden länger wie fünf Minuten zu halten. Und dann nach dem 1:2 in einer Drangphase: Ein kapitaler Fehler von uns!"