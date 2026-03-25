Nächstes direktes Duell wartet: TSG Backnang muss nach Pforzheim

Punktgleich vor dem Duell Die Tabelle verdeutlicht die Enge dieser Konstellation. Backnang hat nach 24 Spielen 29 Punkte gesammelt und sich mit dem 1:0 gegen Türkspor Neckarsulm etwas Luft verschafft. Pforzheim steht bei gleicher Punktzahl, hat aber zusätzlich noch das Nachholspiel gegen Reutlingen unter der Woche bestritten. Für die TSG ist die Lage klar: Ein Sieg würde den direkten Konkurrenten hinter sich lassen und die eigene Position im Mittelfeld festigen, eine Niederlage würde die Lage wieder enger werden lassen.

Rückenwind und Belastung

Backnang geht mit einem Erfolgserlebnis in die Partie. Der knappe Sieg gegen Neckarsulm war vor allem defensiv ein belastbarer Auftritt, weil die Mannschaft nach der Gelb-Roten Karte gegen Patrick Tichy lange in Unterzahl bestehen musste. Pforzheim gewann zuletzt mit 3:1 in Oberachern und setzte damit ebenfalls ein deutliches Signal. Hinzu kommt aus Backnanger Sicht der Faktor Belastung: Pforzheim war unter der Woche zusätzlich im Nachholspiel gegen Reutlingen gefordert.

Hinspiel mit klarer Backnanger Kante

Das erste Aufeinandertreffen dieser Saison entschied Backnang mit 5:2 für sich. Patrick Tichy, Giuliano Greco, Terry Asare mit zwei Treffern und Fabijan Domic sorgten damals für einen deutlichen Heimsieg, während Noah Lulic für Pforzheim doppelt traf. Das Resultat hebt sich klar ab, muss für das Rückspiel aber nicht zwingend richtungsweisend sein. Es zeigt vor allem, dass Backnang gegen diesen Gegner offensive Lösungen gefunden hat.