Nächstes direktes Duell wartet: TSG Backnang muss nach Pforzheim

Die TSG Backnang steht am 25. Spieltag der Oberliga Baden-Württemberg vor einer Partie mit unmittelbarer tabellarischer Wirkung. Am Samstag tritt die Mannschaft beim 1. CfR Pforzheim an, einem direkten Nachbarn im dicht gedrängten Mittelfeld. Beide Teams liegen vor dem Spiel bei 29 Punkten, Pforzheim auf Rang neun, Backnang auf Platz zehn. Aus Backnanger Sicht ist es damit ein Auswärtsspiel, das über mehr als nur den Ertrag eines Wochenendes entscheiden kann.
Punktgleich vor dem Duell
Die Tabelle verdeutlicht die Enge dieser Konstellation. Backnang hat nach 24 Spielen 29 Punkte gesammelt und sich mit dem 1:0 gegen Türkspor Neckarsulm etwas Luft verschafft. Pforzheim steht bei gleicher Punktzahl, hat aber zusätzlich noch das Nachholspiel gegen Reutlingen unter der Woche bestritten. Für die TSG ist die Lage klar: Ein Sieg würde den direkten Konkurrenten hinter sich lassen und die eigene Position im Mittelfeld festigen, eine Niederlage würde die Lage wieder enger werden lassen.
Rückenwind und Belastung
Backnang geht mit einem Erfolgserlebnis in die Partie. Der knappe Sieg gegen Neckarsulm war vor allem defensiv ein belastbarer Auftritt, weil die Mannschaft nach der Gelb-Roten Karte gegen Patrick Tichy lange in Unterzahl bestehen musste. Pforzheim gewann zuletzt mit 3:1 in Oberachern und setzte damit ebenfalls ein deutliches Signal. Hinzu kommt aus Backnanger Sicht der Faktor Belastung: Pforzheim war unter der Woche zusätzlich im Nachholspiel gegen Reutlingen gefordert.
Hinspiel mit klarer Backnanger Kante
Das erste Aufeinandertreffen dieser Saison entschied Backnang mit 5:2 für sich. Patrick Tichy, Giuliano Greco, Terry Asare mit zwei Treffern und Fabijan Domic sorgten damals für einen deutlichen Heimsieg, während Noah Lulic für Pforzheim doppelt traf. Das Resultat hebt sich klar ab, muss für das Rückspiel aber nicht zwingend richtungsweisend sein. Es zeigt vor allem, dass Backnang gegen diesen Gegner offensive Lösungen gefunden hat.
Was in Pforzheim zählt
Für die TSG wird entscheidend sein, an die defensive Disziplin aus dem Neckarsulm-Spiel anzuknüpfen und zugleich offensiv mehr Entlastung zu schaffen. Pforzheim hat mit dem Sieg in Oberachern gezeigt, dass die Mannschaft schnell in Spiele finden und früh für klare Verhältnisse sorgen kann. Backnang braucht daher von Beginn an Stabilität, um das Spiel nicht in Rückstandslagen führen zu müssen. Ein Nachbericht mit Spielverlauf ist vor Anpfiff naturgemäß nicht möglich – dies ist der Vorbericht aus Sicht der TSG Backnang.