Nächstes dickes Brett

David Pfeiffer (r.) und Andreas Dups blicken auf Heddesheim voraus. – Foto: Siegfried Lörz

Ein richtig starker Gegner wartet am Samstag um 15 Uhr auf den VfB Eppingen. Dabei sind die Fachwerkstädter vielleicht sogar etwas unglücklich ob der Tatsache, dass sie gegen den FV Fortuna Heddesheim ein Heimspiel haben. Die letzten drei VfB-Siege gegen Heddesheim gelangen jeweils auswärts, das jüngste 1:0 aus dem vergangenen August war auf beeindruckende Art und Weise zustande gekommen.

Während die Eppinger in Heddesheim über eine erfolgreiche Statistik verfügen, sieht das im heimischem "Käfig" gänzlich anders aus. Dort gab es strenggenommen noch keinen Sieg, schließlich gelang das 3:0 vor fast genau zehn Jahren auf dem Kunstrasenplatz über der HWH-Arena. Der einzige Akteur, der damals schon auf dem Platz stand, ist ein Eppinger. Dass es sich dabei um Alexander Rudenko handelt, ist für den interessierten Sportplatzgänger eine eher einfach zu beantwortende Quizfrage.

"Die Heimspielstatistik sollten wir nicht zu laut beschreien", meint Oliver Späth. Eppingens Sportlicher Leiter versichert, "dass wir mit breiter Brust auftreten können." Diese Zuversicht zieht er weniger aus den bisherigen Ergebnissen 2026 mit zwei Niederlagen, sondern vielmehr aus der Art und Weise, wie die Mannschaft von Trainer David Pfeiffer auftritt. Späth hält fest: "Die Leistung hat gepasst, mit Ausnahme unserer Abschlussschwäche, aber man sieht ja schon an unserem Torverhältnis woran es hapert." 27:25 Treffer nach 18 Partien sprechen für durchweg torarme Begegnungen.