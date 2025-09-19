Nächstes Derby für Regen - Verfolgerduell in Zwiesel

Während die SpVgg Osterhofen an der Tabellenspitze der Kreisliga Straubing weiter einsam ihre Kreise zieht und am neunten Spieltag gegen Neuling TSV Oberschneiding den neunten Sieg anpeilt, mussten die beiden Verfolger am vergangenen Wochenende Federn lassen. Nun wollen der SC Zwiesel und der SV Neuhausen/Offenberg im direkten Duell Zweiter gegen Dritter wieder in die Erfolgsspur zurück. Der TSV Regen bestreitet nach dem spannenden 1:1 gegen Zwiesel gleich das nächste Derby bei Landkreisrivale TSV Lindberg. Um extrem wichtige Punkte geht es in den beiden Kellerduellen zwischen dem SV Winzer und dem SV Perkam sowie der SpVgg Stephansposching und dem 1. FC Viechtach.

Morgen, 14:00 Uhr TSV Lindberg Lindberg TSV Regen TSV Regen 14:00 live PUSH

Christoph Fischer (Sportlicher Leiter TSV Lindberg): "In Oberschneiding mussten wir kurz vor Spielende noch den Ausgleich hinnehmen, insgesamt sind wir aber nicht ganz unzufrieden mit dem Punktgewinn. Jetzt kommt es zum Derby mit dem TSV Regen. Wir wissen, welch schwere Aufgabe uns bevorsteht, aber gerade zuhause werden wir gemeinsam mit unseren Fans im Rücken alles geben, um die Punkte in Lindberg zu behalten." Personal: Maximilian Melch, Tobias Hafner, Armando Schreder fallen aus. Die Einsätze von Maximilian Straub und Ronaldo Schreder sind noch unsicher. Sebastian Kilger könnte nach wochenlanger Ausfallzeit wieder in den Kader zurückkehren.

Daniel Kopp (Sportlicher Leiter TSV Regen): "Mit dem leistungsgerechten Unentschieden gegen den SC Zwiesel können wir rückblickend ganz gut leben. Nun wartet mit dem TSV Lindberg der nächste attraktive Gegner auf uns. Wir stellen uns auf ein enges, hart umkämpftes Spiel ein und wollen trotz personeller Probleme nicht mit leeren Händen nach Hause fahren." Personal: Sicher fehlen werden Josef Hofbauer, Josef Kölbl, Julian Ertl, Maxi Kappl und voraussichtlich auch Lukas Schmid.





Michael Schaller (Trainer SC Zwiesel): "Die Leistung in Regen war trotz des späten Gegentores wieder ein Schritt in die richtige Richtung. Neuhausen spielt bislang eine bärenstarke Saison und da wir personell momentan ziemlich auf dem Zahnfleisch daher kommen, sind wir uns bewusst, dass wir einen guten Tag erwischen müssen, um die drei Punkte in Zwiesel zu behalten. Nichtsdestotrotz ist das unser Ziel." Personal: Mit Torhüter Sebastian Ruh, Lukas Simmet, Philip Scheuenpflug, Lukas Süß, Matthias Niedermeier, Mihael Mihalev, Ben Eichinger und Lorenz Pinker stehen gleich acht Akteure auf der Ausfallliste.

Simon Meindl (Spielertrainer SV Neuhausen/Offenberg): "Gegen Straubing haben wir die mit Abstand schwächste Saisonleistung an den Tag gelegt. Es hat sehr wenig funktioniert und vor allem die Einstellung und die läuferischen und kämpferischen Grundtugenden haben gänzlich gefehlt. Daher hat die DJK am Ende auch verdient gewonnen. Wir haben das Spiel bereits nachbereitet und freuen uns jetzt darauf, im Duell gegen den Tabellenzweiten SC Zwiesel Wiedergutmachung betreiben zu können. Ich erwarte mir von uns allen am Samstag eine entsprechende Reaktion. Ich bin mir aber sicher, dass jeder Einzelne von uns heiß auf dieses Spiel ist und dass es am Ende eine sehr spannende Angelegenheit wird. Wir wollen aus Zwiesel auf jeden Fall nicht mit leeren Händen nach Hause fahren." Personal: Beim SVN werden voraussichtlich einige Leistungsträger fehlen. Genaueres wird sich aber erst nach dem Abschlusstraining zeigen.







Marco Dellnitz (Trainer SpVgg Osterhofen): "Der TSV Oberschneiding hat mit Zach, Berovic und Cekovsky einige sehr gute Kicker in den Reihen und spielt als Aufsteiger bis dato eine sehr gute Runde. Wir schauen aber wiederum nur auf uns selber und wollen die drei Punkte in Osterhofen behalten." Personal: Sebastian Benesch, Moritz Schöfer und Dominik Hanninger können nicht auflaufen.

Jonas Zach (Spielertrainer TSV Oberschneiding): "Nach einer unserer schwächeren Saisonleistungen im Heimspiel gegen Lindberg freuen wir uns nun auf den Vergleich mit dem Topfavoriten aus Osterhofen. Wir wollen uns von unserer besten Seite zeigen und alles auf dem Platz lassen. Dann schauen wir mal, was am Ende rauskommt." Personal: Sicher fehlen werden Dominik Herzog, Sebastian Reichl und Jonas Zach. Bei einigen Akteuren wird sich ein Einsatz aufgrund kleinerer Blessuren erst recht kurzfristig entscheiden.

