Nächstes Derby für Regen - Verfolgerduell in Zwiesel

Während die SpVgg Osterhofen an der Tabellenspitze der Kreisliga Straubing weiter einsam ihre Kreise zieht und am neunten Spieltag gegen Neuling TSV Oberschneiding den neunten Sieg anpeilt, mussten die beiden Verfolger am vergangenen Wochenende Federn lassen. Nun wollen der SC Zwiesel und der SV Neuhausen/Offenberg im direkten Duell Zweiter gegen Dritter wieder in die Erfolgsspur zurück. Der TSV Regen bestreitet nach dem spannenden 1:1 gegen Zwiesel gleich das nächste Derby bei Landkreisrivale TSV Lindberg. Um extrem wichtige Punkte geht es in den beiden Kellerduellen zwischen dem SV Winzer und dem SV Perkam sowie der SpVgg Stephansposching und dem 1. FC Viechtach.
Christoph Fischer (Sportlicher Leiter TSV Lindberg): "In Oberschneiding mussten wir kurz vor Spielende noch den Ausgleich hinnehmen, insgesamt sind wir aber nicht ganz unzufrieden mit dem Punktgewinn. Jetzt kommt es zum Derby mit dem TSV Regen. Wir wissen, welch schwere Aufgabe uns bevorsteht, aber gerade zuhause werden wir gemeinsam mit unseren Fans im Rücken alles geben, um die Punkte in Lindberg zu behalten."
Personal: Maximilian Melch, Tobias Hafner, Armando Schreder fallen aus. Die Einsätze von Maximilian Straub und Ronaldo Schreder sind noch unsicher. Sebastian Kilger könnte nach wochenlanger Ausfallzeit wieder in den Kader zurückkehren.
Daniel Kopp (Sportlicher Leiter TSV Regen): "Mit dem leistungsgerechten Unentschieden gegen den SC Zwiesel können wir rückblickend ganz gut leben. Nun wartet mit dem TSV Lindberg der nächste attraktive Gegner auf uns. Wir stellen uns auf ein enges, hart umkämpftes Spiel ein und wollen trotz personeller Probleme nicht mit leeren Händen nach Hause fahren."
Personal: Sicher fehlen werden Josef Hofbauer, Josef Kölbl, Julian Ertl, Maxi Kappl und voraussichtlich auch Lukas Schmid.
Michael Schaller (Trainer SC Zwiesel): "Die Leistung in Regen war trotz des späten Gegentores wieder ein Schritt in die richtige Richtung. Neuhausen spielt bislang eine bärenstarke Saison und da wir personell momentan ziemlich auf dem Zahnfleisch daher kommen, sind wir uns bewusst, dass wir einen guten Tag erwischen müssen, um die drei Punkte in Zwiesel zu behalten. Nichtsdestotrotz ist das unser Ziel."
Personal: Mit Torhüter Sebastian Ruh, Lukas Simmet, Philip Scheuenpflug, Lukas Süß, Matthias Niedermeier, Mihael Mihalev, Ben Eichinger und Lorenz Pinker stehen gleich acht Akteure auf der Ausfallliste.
Simon Meindl (Spielertrainer SV Neuhausen/Offenberg): "Gegen Straubing haben wir die mit Abstand schwächste Saisonleistung an den Tag gelegt. Es hat sehr wenig funktioniert und vor allem die Einstellung und die läuferischen und kämpferischen Grundtugenden haben gänzlich gefehlt. Daher hat die DJK am Ende auch verdient gewonnen. Wir haben das Spiel bereits nachbereitet und freuen uns jetzt darauf, im Duell gegen den Tabellenzweiten SC Zwiesel Wiedergutmachung betreiben zu können. Ich erwarte mir von uns allen am Samstag eine entsprechende Reaktion. Ich bin mir aber sicher, dass jeder Einzelne von uns heiß auf dieses Spiel ist und dass es am Ende eine sehr spannende Angelegenheit wird. Wir wollen aus Zwiesel auf jeden Fall nicht mit leeren Händen nach Hause fahren."
Personal: Beim SVN werden voraussichtlich einige Leistungsträger fehlen. Genaueres wird sich aber erst nach dem Abschlusstraining zeigen.
Marco Dellnitz (Trainer SpVgg Osterhofen): "Der TSV Oberschneiding hat mit Zach, Berovic und Cekovsky einige sehr gute Kicker in den Reihen und spielt als Aufsteiger bis dato eine sehr gute Runde. Wir schauen aber wiederum nur auf uns selber und wollen die drei Punkte in Osterhofen behalten."
Personal: Sebastian Benesch, Moritz Schöfer und Dominik Hanninger können nicht auflaufen.
Jonas Zach (Spielertrainer TSV Oberschneiding): "Nach einer unserer schwächeren Saisonleistungen im Heimspiel gegen Lindberg freuen wir uns nun auf den Vergleich mit dem Topfavoriten aus Osterhofen. Wir wollen uns von unserer besten Seite zeigen und alles auf dem Platz lassen. Dann schauen wir mal, was am Ende rauskommt."
Personal: Sicher fehlen werden Dominik Herzog, Sebastian Reichl und Jonas Zach. Bei einigen Akteuren wird sich ein Einsatz aufgrund kleinerer Blessuren erst recht kurzfristig entscheiden.
Christian Weigl (Trainer SV Auerbach): "Mit dem Punkt gegen Haibach können wir aufgrund des Spielverlaufs gut leben. Die Leistung hat über 90 Minuten gestimmt. Jetzt haben wir mit Langdorf einen direkten Tabellennachbarn zu Gast, der vor allem in der Offensive enorme Qualität mitbringt. Dennoch ist es an der Zeit den Hebel umzulegen, damit wir uns mit einem Sieg etwas Luft nach hinten verschaffen können. Für uns kommen jetzt die Wochen der Wahrheit, um zu zeigen, dass sich die neu formierte Mannschaft gefunden hat und bereit ist, erfolgreich Fußball zu spielen."
Personal: Es fehlen Karl Janka, Alessandro Seeböck, Johannes Zankl und Andre Raithmeier.
Tobias Eiter (Spielertrainer FC Langdorf): "Im Moment kommt vieles zusammen, dass wir uns nicht mit drei Punkten belohnen können. Wenn wir allerdings so weiterarbeiten, wird uns dies sehr bald wieder gelingen. In Auerbach erwartet uns eine kampfstarke Truppe, die über 90 Minuten Gas geben kann und seit Jahren in der Kreisliga eine gute Rolle spielt. Nichtsdestotrotz ist es unser Ziel, auch nach dem Spiel vor unserem Tabellennachbarn zu stehen."
Personal: Manuel Schötz, Marco Reichenberger, Rahim Qiyam und Nico Koller fallen aus.
Markus Rainer (Spielertrainer SV Haibach): "Das Unentschieden gegen Auerbach mit dem Ausgleich kurz vor Schluss hat sich wie eine Niederlage angefühlt. Zuhause wollen wir es nun wieder besser machen. Mit der DJK Straubing erwartet uns eine sehr talentierte Mannschaft, die letztes Wochenende gezeigt hat, was sie drauf hat. Deswegen sollten wir auf der Hut sein."
Personal: Bis auf Andreas Schmid, Julian Altmann und Thomas Mühlbauer kann der SVH aus dem Vollen schöpfen.
Ralf Bachmann (Sportlicher Leiter DJK SB Straubing): "Nach zwei sehr erfolgreichen Spielzeiten hat sich der SV Haibach bestens in der Kreisliga etabliert und ist längst kein Geheimtipp mehr, den die Gegner unterschätzen. Der ausgewogene Kader ist binnen kürzester Zeit geschlossen aus der A-Klasse durchmarschiert, ist punktuell verstärkt worden und hat mit Stephan Mühlbauer und Jakob Tobesch zwei absolute Topscorer. Dies haben wir in der Vergangenheit bereits mehrfach leidvoll erfahren müssen. Nach bisher vier Duellen stehen bei uns vier Niederlagen zu Buche. Da aber in der Liga mit Ausnahme von Osterhofen scheinbar jeder jeden schlagen kann, hoffen wir mit dem Rückenwind aus unserem Sieg in Neuhausen auf eine erneute Überraschung."
Personal: Zum Leidwesen von Coach Daniel Stavlic mussten Lukas Wanner und Florian Hien in Neuhausen bereits in Halbzeit eins verletzt ausgewechselt werden und ergänzen die ohnehin schon lange Ausfallliste.
Alois Windisch (Trainer SpVgg Stephansposching): "Mit der Leistung der letzten Woche bin ich überhaupt nicht zufrieden, so wird es schwer den Anschluss zu halten. Die Köpfe gehen bei uns aber sofort wieder hoch, denn wir wissen wo wir herkommen und werden hart arbeiten. Im kommenden Heimspiel brauchen wir im letzten Drittel viel mehr Power und müssen die einfachen Fehler minimieren. Viechtach hat letztes Jahr eine tolle Saison gespielt und ist in allen Mannschaftsteilen stark aufgestellt. Einen Favoriten gibt's in diesem Spiel definitiv nicht. Wir sehen mehr die Chance als das Risiko und wollen unseren treuen Zuschauern was bieten."
Personal: Der Kader entscheidet sich erst nach dem Abschlusstraining. Einzig Tobias Pfeffer (beruflich verhindert) muss definitiv passen.
Michael Probst (Trainer 1. FC Viechtach): "Letzten Sonntag haben wir es einer sehr starken Osterhofener Mannschaft lange Zeit schwer gemacht. Leider sprang nichts Zählbares dabei raus. Mit Stephansposching erwartet uns nun ein unbekannter Gegner, bei dem wir unbedingt punkten müssen, um nicht den Anschluss zu verlieren."
Personal: Luis Wagner fällt mit einer Kopfverletzung aus.
Christopher Krawetz (Trainer SV Winzer): "In Langdorf haben wir zwei völlig unterschiedliche Halbzeiten gezeigt. Nach einer schwachen ersten Hälfte, in der wir mit dem 0:2-Rückstand noch gut bedient waren, präsentierte sich die Mannschaft jedoch nach der Pause deutlich verbessert. Zweikämpfe wurden angenommen, Chancen herausgespielt und schließlich der 2:2-Ausgleich erkämpft. Mit etwas mehr Glück im Abschluss wäre sogar ein Sieg möglich gewesen. Unterm Strich bleibt ein verdienter Punktgewinn, der nach dem frühen Rückstand durchaus zufriedenstellend ist. Jetzt wartet ein richtungsweisendes Heimspiel gegen Perkam auf uns. Trotz weiter angespannter Personallage werden wir alles daran setzen, gegen die offensivstarken Gäste einen wichtigen Dreier einzufahren."
Personal: Mit David Neumeier, Erik Späth, Niklas Bachmeier, Philipp Härtinger, Lucas Mertesz, Maxi Uhl, Christian Falter und Patrick Zauner stehen gleich acht Akteure auf der Ausfallliste. Fragezeichen stehen zudem auch noch hinter den Einsätzen von Lukas Uhl und Co-Spielertrainer Marcus Fuchs.
Michael Spanner (Trainer SV Perkam): "Winzer steckt für mich überraschend weit unten in der Tabelle. Mit Zauner, Eder, Kreipl usw. haben sie viel Qualität in der Mannschaft, die uns in der Relegation bald eine Klasse tiefer geschickt hätte. In der laufenden Saison haben sie immer knappe Ergebnisse, da werden wir wieder sehr gefordert. Jetzt geht Gott sei Dank die Urlaubsaison bald zu Ende und auch die Verletztenliste wird langsam wieder kleiner. Es wird sicher noch ein, zwei Wochen dauern, bis wir einigermaßen zusammengefunden haben. Deshalb sind wir gefordert, topfit und voll konzentriert zu agieren, um was Zählbares aus Winzer mitzunehmen."
Personal: Bis auf Lukas Rammelsberger und Michal Traijer (Leistenbruch) kann der SVP in Bestbesetzung auflaufen.