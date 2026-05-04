Nächstes Debakel: BCF geht auch gegen Raisting unter

Verärgert über den Auftritt seiner Mannschaft war BCF-Trainer Lulzim Kuqi (re.). – Foto: Hans Lippert

Riesig war der Kontrast zwischen dem Spiel und der Versammlung beim BCF Wolfratshausen. „Ist alles nach Plan verlaufen“, scherzte Lulzim Kuqi. Damit meinte der Trainer die Wahlen, bei denen er einstimmig zum Fußball-Abteilungsleiter gewählt wurde (siehe oben). Weniger aber das Heimspiel gegen den SV Raisting, das die Farcheter in fast schon bewährter Manier mit 1:7 verloren.

Es hätte in dieser Höhe nicht sein müssen. Aber zwei ganz frühe Gegentore stellten die Weichen in die komplett falsche Richtung. „Das war kein gutes Omen“, bedauert der Coach. „Eine Reihe an fatalen individuellen Fehlern.“ So durften sich die drei offensivsten Akteure der Gäste fast nach Belieben austoben. „Fehler passieren, aber sie dürfen sich nicht mehrfach wiederholen“, stellt Kuqi klar. Der BCF kam lediglich etwas auf, als sich der SV nach dem 0:2 etwas zurücknahm. Da zischten ein paar Schüsse in Richtung Kasten von Urban Schaidhauf, zudem kamen zwei Eckbälle dem Torpfosten bedrohlich nahe. „Aber es ist keiner reingegangen“, hält der Coach fest. „Wir waren phasenweise immer dann gefährlich, wenn der Gegner etwas nachgelassen hat.“