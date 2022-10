– Foto: Tanja Kaltofen

Nächstes Auswärtsspiel für den ZFC Nach dem 1:2 in Lichtenberg wartet auf den ZFC Meuselwitz am Freitagabend wieder ein Auswärtsspiel.

Diesmal reisen die Ostthüringer nach Babelsberg zum dortigen SV 03. Mit im Gepäck die Hoffnung auf Punkte. Was aber angesichts der aktuellen Form beider Teams ein schweres Unterfangen werden wird...

Der Regionalligist aus der Filmstadt hat sich in dieser Saison ordentlich verstärkt und zählt mit zu den Topteams in der Nordost-Staffel. Die Schützlinge von Trainer Markus Ziesche sind die Einzigen, die noch kein Spiel verloren haben und stehen mit 18 Punkten und 14:7 Toren hinter dem BAK auf Platz zwei der Tabelle. Letzte Woche konnten die 03er beim starken Aufsteiger aus Greifswald 2:0 gewinnen und wollen natürlich am Freitag unter Flutlicht in ihrem „Karli" gegen den ZFC nachlegen.

Der ZFC Meuselwitz hat das Spiel in Lichtenberg mit 1:2 verloren und kassierte somit die sechste Niederlage im achten Spiel. Zurzeit stehen die Schützlinge von Trainer Heiko Weber mit sechs Punkten und 11:19 Toren auf dem 15. Platz der Regionalliga Nordost und sind somit massiv abstiegsbedroht. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass bei den Duellen beider Teams fast immer einer als Sieger vom Platz ging. Nur am 03.11.2017 im Karl-Liebknecht-Stadion und letzte Saison in der bluechip-Arena gab es mal ein Unentschieden. Die letzte Partie in Babelsberg konnte der ZFC Meuselwitz mit 2:0 für sich entscheiden und damals auch nicht mal unverdient. Natürlich spricht die Tabelle eine eindeutige Sprache und Zipse muss wieder mal alles aufbieten, um was Zählbares aus Babelsberg mitzunehmen.