Nächstes 3:2 für Borussia-Talente in England

Englischer hätten die Bedingungen für Borussias Nachwuchs-Auswahl am Dienstagabend nicht sein können. Dauerregen und starker Wind sorgten für ungemütliche Bedingungen in Leicester. Dort fand für Gladbach das zweite Spiel des diesjährigen Premier League International Cup statt, gegen Leicester gab es wie in der Vorwoche bei West Bromwich erneut einen 3:2-Erfolg.

Fritz Fleck (2) und Wael Mohya erzielten die Tore für die Borussen, die erneut von U23-Trainer Sascha Eickel auf die Insel begleitet wurde. Eickels Team geriet in der 35. Minute zunächst in Rückstand. Nach einem Freistoß setzte sich ein Engländer am langen Pfosten durch und erzielte aus kurzer Distanz die Führung.

Bis zum Ausgleich dauerte es nicht lange. Jan Urbich eroberte in der gegnerischen Hälfte den Ball, legte ihn rüber zu Yannick Michaelis, der mit seiner Hereingabe in die Mitte Fleck fand. Der 18-Jährige nahm den Ball direkt und setzte seinen Torlauf mit dem Treffer zum 1:1 (37. Minute) fort, bereits in den vergangenen beiden Regionalliga-Partien hatte sich Fleck jeweils in die Torschützenliste eingetragen. Und auch der nächste Angriff Borussias war von Erfolg gekrönt. Joshua Uwakhonye, Michaelis und Fleck kombinierten sich sehenswert auf dem rechten Flügel durch. Uwakhonyes Pass in den Strafraum landete bei Fleck, der erneut mit dem ersten Kontakt abschloss und die Gladbacher erstmals in Führung brachte.

Im zweiten Durchgang bauten die Borussen den Vorsprung aus: Nach einer Balleroberung Mohyas trieb Michaelis den Ball nach vorne. Mohya wurde auf Höhe des Sechzehners angespielt und hatte dann etwas Glück: Aus einem Fehlpass resultierte ein Doppelpass mit dem Gegner, sodass Mohya doch noch mal an den Ball kam und aus fünf Metern das 3:1 (54.) erzielte.

In der Schlussphase kam Leicester mit einem verwandelten Foulelfmeter, den Innenverteidiger Lion Schweers per Grätsche verursacht hatte, zum Anschlusstreffer. Die knappe Führung brachte Eickels Team über die Zeit und feierte damit im zweiten Spiel den zweiten Sieg.

Damit stehen die Chancen auf das Weiterkommen gut, zwei Gruppenspiele hat Gladbach noch zu absolvieren. Am 9. Dezember geht es zum FC Fulham, im Januar steht das Spiel bei Crystal Palace an.

Borussia Pereira Cardoso – Meiser, Schweers, Dasbach – Michaelis (72. Wörsdörfer), Stange (61. Cirpan), Vidic, Uwakhonye – Fleck (46. Sauck), Urbich (79. Adozi), Mohya (72. Danfa). Tore 1:0 Gray (35.), 1:1 Fleck (37.), 1:2 Fleck (39.), 1:3 Mohya (54.), 2:3 Briggs(83., FE).