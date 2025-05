Nächstes 1860-Talent geht: Raphael Ott wechselt innerhalb der 3. Liga

Der TSV 1860 München muss den nächsten Abgang verkraften. Raphael Ott läuft in der kommenden Saison für einen anderen Verein in der 3. Liga auf.

„Es ist sehr aufregend. Es ist mein erster Schritt von zu Hause weg in eine neue Stadt. Ich freue mich auf die Herausforderung“, sagt der 19-Jährige zur neuen Station. „Die Philosophie des Vereins gefällt mir sehr gut. Ich will meine Stärken in der nächsten Zeit genau dort einbringen: Mein Dribbling, mein Gefühl für den Raum, meinen Abschluss.“

TSV 1860 München: Otts Fallrückzieher war Tor des Monats August

Im Sommer 2016 wechselte Ott von der Jugend des TSV Murnau nach Giesing, durchlief fortan an alle Jugendstationen der Löwen. „Beim Raphael Ott hat man früh gesehen, dass er den nötigen Biss mitbringt. Er ist enorm gewieft in seiner Spielweise, und das schon in jungen Jahren. Beim TSV Murnau sind alle sehr stolz auf ihn“, hieß es im August 2024 aus dem Murnauer Umfeld.

In der Saison 2023/24 machte der gebürtige Weilheimer deutschlandweit in der U19-Bundesliga auf sich aufmerksam, indem er in 25 Einsätzen zehnmal traf und zwei Assists beisteuerte. Seine bevorzugte Position ist Linksaußen. Zur abgelaufenen Spielzeit schaffte er dann den Sprung zu den Profis. Im Bayernpokal schoss er in vier Einsätzen acht Tore und bereitete drei weitere Treffer vor. 14-mal lief Ott zudem in der 3. Liga auf, meistens jedoch nur für Kurzeinsätze.

Seinen einzigen Drittligatreffer schoss er ausgerechnet gegen Viktoria Köln. Das Fallrückzieher-Tor wurde zum „Tor des Monats August“ der Sportschau gewählt. „Es war mein erstes Tor als Profi und eines der Schönsten, das ich in meinem Leben bisher geschossen habe. Das war ein tolles Gefühl“, sagt Ott rückblickend.