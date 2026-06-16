Nächster Zugang: Verbandsliga-Aufsteiger holt torgefährlichen Spieler

– Foto: Joachim Koschler / Verein

Der SKV Rutesheim erweitert nach Meisterschaft in der Landesliga und den Aufstieg in die Verbandsliga seinen Kader mit Robin Slawig. Der 28-jährige beidfüßige Mittelfeldspieler kommt vom GSV Pleidelsheim und bringt Landesliga- und Verbandsliga-Erfahrung mit. Mit Spielverständnis, Standards und letztem Pass soll er dem Offensivspiel neue Qualität geben und sofort Verantwortung übernehmen.

Slawig ist ein weiterer wichtiger Baustein in der Kaderplanung des Aufsteigers. Sportlicher Leiter Pascal Haug beschreibt ihn als individuell besonderen Fußballer, der vor allem bei ruhenden Bällen und beim entscheidenden Pass Qualitäten mitbringt. Dazu kommen Ruhe am Ball, kluge Entscheidungen und ein Spielverständnis, das dem SKV in der kommenden Verbandsliga-Saison helfen soll.

Die Zahlen des Neuzugangs unterstreichen seine Offensivstärke. In 200 Spielen erzielte Slawig 74 Tore und bereitete 23 weitere Treffer vor. Zuletzt war er für den GSV Pleidelsheim aktiv und kam in der Landesliga Württemberg, Staffel 1, auf 28 Einsätze, zwölf Tore und vier Assists. Auch beim TV Oeffingen überzeugte er zuvor mit konstanten Leistungen: In zwei Spielzeiten gelangen ihm dort 19 Tore und 14 Vorlagen.