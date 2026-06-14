Nächster Zugang: SSV Ulm verpflichtet Regionalliga-Stürmer Der Neu-Regionalligist sichert sich Achitpol Keereerom vom TSV Schwaben Augsburg. von red/pm · Heute, 11:05 Uhr · 0 Leser

– Foto: SSV Ulm Fußball

Der Regionalligist SSV Ulm 1846 Fußball hat Achitpol Keereerom verpflichtet. Der 24-jährige Stürmer wechselt vom TSV Schwaben Augsburg nach Ulm und unterschreibt einen Vertrag bis 2027.

2015 kam Achitpol Keereerom von Thailand nach Deutschland und schloss sich damals dem SV Nettelnburg/Allermhöhe an. Über das DFI Bad Aibling kam er zum TSV 1860 Rosenheim. Anschließend führte ihn sein Weg zum FC Augsburg II. 2024 wechselte er schließlich stadtintern zum TSV Schwaben Augsburg, mit dem er in der Relegation den Klassenerhalt in der Regionalliga Bayern sicherte. Achitpol Keereerom kann auf 98 Regionalligaspiele zurückblicken, in denen er 24 Tore erzielte und 13 weitere vorbereitete. Außerdem absolvierte er für Thailands U-Nationalmannschaften 19 Länderspiele (acht Tore).

Sportdirektor Murat Isik: „Achitpol ist sicher keinen klassischen Weg gegangen, hat sich aber behauptet und in den letzten Jahren seine Torgefahr unter Beweis gestellt. Wir trauen ihm zu, auch beim SSV eine wichtige Rolle zu spielen und freuen uns auf ihn.“ Achitpol Keereerom: „Es ist mir eine Ehre, die Gelegenheit bekommen zu haben, mich dem SSV Ulm, einem Traditionsclub, anschließen zu dürfen. Ich freue mich riesig auf die kommende Saison und die neue Herausforderung in Ulm. Ich kann es kaum erwarten, mit der Mannschaft auf dem Platz zu stehen, Vollgas zu geben und gemeinsam unsere Ziele zu erreichen.“