Nächster Zugang: SSV Ulm holt Drittliga-Stürmer aus Duisburg

Steffen Meuer wechselt vom MSV Duisburg aus der 3. Liga zum SSV Ulm 1846 Fussball und unterschreibt bei den Spatzen einen Vertrag bis 2028.
Bis zum letzten Spieltag kämpfte Steffen Meuer mit den Zebras um den Aufstieg in die 2. Bundesliga, in der abgelaufenen Saison bestritt der offensive Mittelfeldspieler 24 Ligaspiele und fünf Spiele im Landespokal, den er am Ende gewinnen konnte.
Ein Jahr zuvor wurde der 26-Jährige mit dem MSV Meister in der Regionalliga West.
Insgesamt kann Steffen Meuer auf die Erfahrung von 60 Drittligaspielen und 134 Regionalligaspielen zurückblicken, dabei erzielte er 45 Tore und bereitet 22 weitere vor.
Seine gesamte Jugend verbrachte er bei den Sportfreunden Eisbachtal, anschließend spielte er für die zweiten Mannschaften von Fortuna Düsseldorf und Borussia Mönchengladbach. Über den FC Erzgebirge Aue wechselte er 2024 zum MSV Duisburg.
Sportdirektor Murat Isik: „Wir freuen uns sehr, dass wir Steffen von einem Wechsel nach Ulm überzeugen konnten, das ist ein starkes Zeichen. Er war die letzten Jahre immer Stammspieler, auch zuletzt in der 3. Liga und bringt sehr viel Erfahrung und Qualität mit, die unserer Mannschaft sehr gut tun wird.“
Steffen Meuer: „Ich freue mich auf die neue Aufgabe beim SSV Ulm 1846 Fussball und darauf, Teil dieses Vereins zu sein. Gleichzeitig freue ich mich darauf, die Stadt, die Menschen und die Fans kennenzulernen. Gemeinsam werden wir alles dafür tun, unsere Ziele zu erreichen und das Maximum herauszuholen.“
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SSV Ulm 1846 Fußball
Trainer: Daniel Jungwirth
Zugänge: Murat Isik (TSG Balingen), Mario Estasi (SGV Freiberg), Paul-Philipp Besong (Sportfreunde Siegen), Daniel Jungwirth (VfB Stuttgart), Marco Gölz (FV Illertissen), Per Lockl (Stuttgarter Kickers), Leon Müller (MSV Duisburg), Halim Eroglu (TSG Balingen), Benjamin Goller (1. FC Nürnberg), Alexander Kopf (FV Illertissen), Tim Schmidt (SGV Freiberg), Achitpol Keereerom (TSV Schwaben Augsburg), Christopher Negele (SpVgg Unterhaching), Oliver Wähling (FC Blau-Weiß Linz), Radomir Novakovic (SV Eintracht Trier 05), Kim Bayer (SGV Freiberg), Daniel Hülsenbusch (VfL Bochum II)
Abgänge: Max Brandt (SV Wehen Wiesbaden), Marcel Seegert (Ziel unbekannt), Max Schmitt (FC Bayern München II), Luca Bazzoli (Rot-Weiss Essen), Niko Vukancic (HŠK Zrinjski Mostar), Luis Görlich (VVV-Venlo), Christian Ortag (SpVgg Greuther Fürth), Aleksandar Kahvic (FC Košice), Dennis Dressel (Ziel unbekannt), Marvin Seybold (Ziel unbekannt), Leon Dajaku (Ziel unbekannt), Niklas Kölle (Ziel unbekannt), Elias Löder (Ziel unbekannt), Jan Boller (Ziel unbekannt), Lukas Mazagg (Ziel unbekannt), Mirnes Pepic (Ziel unbekannt), André Becker (Ziel unbekannt), Jonathan Meier (Ziel unbekannt), Ben Westermeier (Ziel unbekannt), Abu-Bekir El-Zein (Ziel unbekannt), Sadin Crnovrsanin (Ziel unbekannt), Ensar Aksakal (Ziel unbekannt), Dominik Martinovic (Ziel unbekannt), Jonas David (Ziel unbekannt), Marcel Wenig (Ziel unbekannt), Paul-Philipp Besong (Ziel unbekannt)