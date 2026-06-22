Nächster Zugang: SSV Ulm holt Drittliga-Stürmer aus Duisburg

– Foto: SSV Ulm

Steffen Meuer wechselt vom MSV Duisburg aus der 3. Liga zum SSV Ulm 1846 Fussball und unterschreibt bei den Spatzen einen Vertrag bis 2028.

Bis zum letzten Spieltag kämpfte Steffen Meuer mit den Zebras um den Aufstieg in die 2. Bundesliga, in der abgelaufenen Saison bestritt der offensive Mittelfeldspieler 24 Ligaspiele und fünf Spiele im Landespokal, den er am Ende gewinnen konnte.

Ein Jahr zuvor wurde der 26-Jährige mit dem MSV Meister in der Regionalliga West.

Insgesamt kann Steffen Meuer auf die Erfahrung von 60 Drittligaspielen und 134 Regionalligaspielen zurückblicken, dabei erzielte er 45 Tore und bereitet 22 weitere vor.

Seine gesamte Jugend verbrachte er bei den Sportfreunden Eisbachtal, anschließend spielte er für die zweiten Mannschaften von Fortuna Düsseldorf und Borussia Mönchengladbach. Über den FC Erzgebirge Aue wechselte er 2024 zum MSV Duisburg.