Nächster Zugang: SSV Ulm 1846 verpflichtet Stuttgarter Nachwuchstalent

– Foto: SSV Ulm 1846

Karl Kempf hat beim SSV Ulm 1846 Fußball einen Vertrag bis 2027 unterschrieben. Nachdem er schon mit der Mannschaft trainierte und in den drei Testspielen eingesetzt wurde, haben sich beide Seiten auf eine weitere Zusammenarbeit verständigt.

Karl Kempf spielte beim VfB Stuttgart bereits unter Daniel Jungwirth. Außer für den VfB lief er noch für die Stuttgarter Kickers und die SpVgg Holzgerlingen auf. In der abgelaufenen Saison wurde der 19-jährige A-Junioren-Pokalsieger und spielte in allen Spielen der Hauptrunde in der DFB-Nachwuchsliga.

Sportdirektor Murat Isik: „Mit Karl bekommen wir nochmals einen gut ausgebildeten Innenverteidiger mit einem guten Charakter. Er wird sich bei uns weiterentwickeln können. Dafür geben wir ihm die Zeit, trauen ihm aber auch zu, dass er schnell ein hohes Niveau erreicht, um uns weiterzuhelfen.“