Nächster Zugang: SSV Ulm 1846 verpflichtet Stuttgarter Nachwuchstalent

Karl Kempf hat beim SSV Ulm 1846 Fußball einen Vertrag bis 2027 unterschrieben.
Nachdem er schon mit der Mannschaft trainierte und in den drei Testspielen eingesetzt wurde, haben sich beide Seiten auf eine weitere Zusammenarbeit verständigt.
Karl Kempf spielte beim VfB Stuttgart bereits unter Daniel Jungwirth. Außer für den VfB lief er noch für die Stuttgarter Kickers und die SpVgg Holzgerlingen auf. In der abgelaufenen Saison wurde der 19-jährige A-Junioren-Pokalsieger und spielte in allen Spielen der Hauptrunde in der DFB-Nachwuchsliga.
Sportdirektor Murat Isik: „Mit Karl bekommen wir nochmals einen gut ausgebildeten Innenverteidiger mit einem guten Charakter. Er wird sich bei uns weiterentwickeln können. Dafür geben wir ihm die Zeit, trauen ihm aber auch zu, dass er schnell ein hohes Niveau erreicht, um uns weiterzuhelfen.“
Karl Kempf: „Ich freue mich riesig, meinen ersten Schritt im Herrenfußball beim SSV Ulm 1846 Fussball zu machen. Der Verein hat großartige Fans und ein überragendes Stadion. Ich bin überzeugt, dass wir als Mannschaft in dieser Saison gemeinsam viel erreichen können.“
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SSV Ulm 1846
Trainer: Daniel Jungwirth
Zugänge: Murat Isik (TSG Balingen), Mario Estasi (SGV Freiberg), Daniel Jungwirth (VfB Stuttgart), Marco Gölz (FV Illertissen), Per Lockl (Stuttgarter Kickers), Leon Müller (MSV Duisburg), Halim Eroglu (TSG Balingen), Benjamin Goller (1. FC Nürnberg), Alexander Kopf (FV Illertissen), Tim Schmidt (SGV Freiberg), Achitpol Keereerom (TSV Schwaben Augsburg), Christopher Negele (SpVgg Unterhaching), Oliver Wähling (FC Blau-Weiß Linz), Radomir Novakovic (SV Eintracht Trier 05), Kim Bayer (SGV Heilbronn-Freiberg), Daniel Hülsenbusch (VfL Bochum II), Steffen Meuer (MSV Duisburg), Mattis Hoppe (FC Ingolstadt 04), Masaaki Takahara (Santa Lucia FC / Malta), Alexandre Azevedo (VfB Stuttgart II)
Abgänge: Max Brandt (SV Wehen Wiesbaden), Max Schmitt (FC Bayern München II), Luca Bazzoli (Rot-Weiss Essen), Niko Vukancic (HŠK Zrinjski Mostar), Luis Görlich (VVV-Venlo), Christian Ortag (SpVgg Greuther Fürth), Aleksandar Kahvic (FC Košice), Dennis Dressel (Ziel unbekannt), Niklas Kölle (Ziel unbekannt), Jan Boller (Ziel unbekannt), Lukas Mazagg (SV Sandhausen), Mirnes Pepic (Ziel unbekannt), André Becker (Ziel unbekannt), Jonathan Meier (Ziel unbekannt), Ben Westermeier (Ziel unbekannt), Abu-Bekir El-Zein (Ziel unbekannt), Sadin Crnovrsanin (Ziel unbekannt), Ensar Aksakal (Ziel unbekannt), Dominik Martinovic (Ziel unbekannt), Jonas David (Ziel unbekannt), Marcel Wenig (Ziel unbekannt), Marvin Seybold (1. Göppinger SV), Elias Löder (FC Carl Zeiss Jena), Evan Brown (Ziel unbekannt), Leon Dajaku (F.C. Hansa Rostock)