Nächster Zugang: FC Teningen verpflichtet Deniz Bilgic

Der 18-jährige Deniz Bilgic kommt von der U19 des Freiburger FC ins Friedrich-Meyer-Stadion. Zuvor wurde der Mittelfeldspieler zwei Jahre in der Jugend des SC Freiburg ausgebildet, konnte in der U17 in 26 Spielen 11 Torbeteiligungen für sich verbuchen (9 Tore, 2 Vorlagen) und kam in der U19 auf vier Einsätze in der DFB-Nachwuchsliga. In der laufenden Saison der EnBW-Oberliga kommt Bilgic auf neun Einsätze (3 Tore) sowie einen Einsatz in der 1. Mannschaft des FFC in der Landesliga Südbaden.

„Deniz ist ein großes Talent im offensiven Mittelfeld. Mit seinem Spielverständnis, seiner Technik und dem noch großen Entwicklungspotenzial passt er perfekt in das Spielerprofil für den FCT. Nach dem Abgang von Joshi Misic mussten wir im Mittelfeld reagieren und haben mit Deniz eine tolle Lösung gefunden“, so der Sportliche Leiter des FC Teningen, Kevin Kreuzer.