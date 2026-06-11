Nächster Zugang des VfB Stuttgart kommt aus den USA

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Seit 2024 läuft die 21-Jährige zudem für die philippinische Frauen-Nationalmannschaft auf und sammelte dort bereits erste Länderspieleinsätze. Ihr Debüt gab sie am 21. Februar gegen Finnland.

Die gebürtige Kalifornierin bringt sowohl Erfahrung aus dem amerikanischen College-Fußball als auch aus dem leistungsorientierten Vereinsfußball mit. Während ihrer College-Zeit spielte sie für die Portland Pilots (2022 bis 2024) sowie die TCU Horned Frogs (2025). Parallel dazu war die Defensivspielerin für den SoCal FC in der United Premier Soccer League aktiv (2021 bis 2025), für den sie 67 Partien absolvierte und zwei Tore erzielte.

Sascha Glass, General Manager Frauenfußball, sagt: „Wir freuen uns, dass Katana künftig das VfB-Trikot tragen wird. Während ihres Aufenthalts in Deutschland hat sie einen sehr guten und positiven Eindruck hinterlassen. Katana überzeugte nicht nur durch ihre menschliche Art, wodurch sie sich sofort ins Team integriert hat, sondern auch durch ihre Schnelligkeit sowie ihre Qualität im Passspiel. Sie wird etwas Zeit benötigen, um sich an die Bundesliga zu gewöhnen, bringt aber gute Voraussetzungen mit, um den nächsten Schritt in ihrer Entwicklung zu machen.“

Katana Norman sagt: „Mit dem Wechsel zum VfB geht für mich ein Traum in Erfüllung. Ich bin sehr dankbar für das Vertrauen und die Chance, künftig für einen so traditionsreichen und ambitionierten Verein spielen zu dürfen. Es ist mir eine Ehre, Teil dieses neuen Kapitels zu sein und gemeinsam mit einem großartigen Team etwas Besonderes aufzubauen. Ich freue mich darauf, nach Deutschland zu kommen, die neue Herausforderung anzunehmen und in der kommenden Saison alles für den Verein zu geben.“