Nächster Zugang beim Regionalligisten

Der SGV Freiberg Fußball freut sich, mit Melvin Cerkez einen weiteren Spieler aus der eigenen Jugend mit einem Vertrag für die 1. Mannschaft auszustatten. Der talentierte Nachwuchsspieler wird in der kommenden Saison fester Bestandteil des Regionalliga-Kaders sein.

Melvin Cerkez rückt aus der U19 in die erste Mannschaft auf

Cerkez hat in der A-Jugend des SGV durch starke Leistungen überzeugt und sich kontinuierlich weiterentwickelt. Mit seiner Mentalität, seinem Einsatz und seinem fußballerischen Potenzial hat er sich diesen Schritt absolut verdient.

„Es ist unser Ziel, junge Talente aus dem eigenen Verein an den Herrenbereich heranzuführen. Melvin ist ein gutes Beispiel dafür, dass sich harte Arbeit in der Jugend auszahlt“, so Sportlicher Leiter Mario Estasi.

Der SGV ist stolz auf die Arbeit im Nachwuchsbereich und freut sich, weiterhin Spieler aus der eigenen Jugend in den Aktivenbereich integrieren zu können. Herzlichen Glückwunsch, Melvin – und willkommen im Team der ersten Mannschaft!

