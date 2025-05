Nächster Zugang beim Kreisligisten und Ü50-Bezirksmeisterschaft

Der FV Vorwärts Faurndau kann einen weiteren Neuzugang vermelden: Oliver Reißenauer verstärkt ab sofort die Defensive des Vereins. Der passsichere Außenverteidiger wechselt vom TSV Sparwiesen nach Faurndau und bringt neben fußballerischer Qualität auch reichlich Spielintelligenz mit. Reißenauer war beim TSV Sparwiesen zuletzt ein fester Bestandteil der Mannschaft und überzeugte dort durch seine präzisen Pässe, seine Ruhe am Ball und sein gutes Stellungsspiel. Besonders geschätzt wurde er nicht nur als verlässlicher Verteidiger, sondern auch als Teamplayer, der sich bestens in das Mannschaftsgefüge einfügte. Beim TSV kickte er vor allem aus Freude am Spiel – oft gemeinsam mit langjährigen Freunden. Mit dem Wechsel zum FV Vorwärts Faurndau wagt Reißenauer nun den nächsten Schritt. In Faurndau freut man sich auf einen Spieler, der nicht nur sportlich, sondern auch menschlich eine Bereicherung sein dürfte. Der Verein ist überzeugt, dass der 26-Jährige mit seiner Erfahrung und Spielweise die Defensive stabilisieren und Impulse im Spielaufbau setzen kann.

