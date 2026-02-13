Nächster Zugang beim B-Ligisten und neues Trainerteam

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?
Die TSG Wittershausen hat frühzeitig Klarheit auf der Trainerposition geschaffen und stellt die Weichen für die Saison 2026/27. Fabian Singer und Tim Göttler übernehmen künftig gemeinsam die sportliche Verantwortung. Im Verein wird die Entscheidung als starkes Zukunftssignal gewertet.
Die Verantwortlichen sehen im neuen Duo die optimale Lösung, um die Mannschaft strukturiert weiterzuentwickeln und den eingeschlagenen Weg fortzusetzen. Kontinuität, frische Impulse und eine klare sportliche Linie sollen im Mittelpunkt stehen. Weitere Details zur Zusammenarbeit will die TSG in den kommenden Wochen bekanntgeben. Bis dahin steht fest: Wittershausen plant langfristig – und mit einem Trainerteam, das Vertrauen genießt.
Bei Aramäer Bietigheim gibt es Zuwachs zwischen den Pfosten: Miguel Angel Alonso Cubelo verstärkt das Torwartteam der Feueradler. Der 18-Jährige wechselt vom FC Mezopotamya und gilt als junger Keeper mit klaren Ambitionen. In Bietigheim möchte er sich sportlich wie persönlich weiterentwickeln und den nächsten Schritt machen.
Miguel betont vor allem den Teamgedanken: Gemeinsam wachsen, Spaß haben und konstant gute Leistungen zeigen – das sind seine Ziele für die kommende Saison. Im Verein schätzt man seine positive Einstellung, seine Lernbereitschaft und seinen Ehrgeiz. Er soll das Torwartteam nicht nur ergänzen, sondern langfristig bereichern.
Die Verantwortlichen verbinden mit seiner Verpflichtung Perspektive. Willkommen bei den Feueradlern, Miguel – auf eine erfolgreiche gemeinsame Saison.
