Nächster Zugang beim B-Ligisten und neues Trainerteam

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

TSG Wittershausen Die TSG Wittershausen hat frühzeitig Klarheit auf der Trainerposition geschaffen und stellt die Weichen für die Saison 2026/27. Fabian Singer und Tim Göttler übernehmen künftig gemeinsam die sportliche Verantwortung. Im Verein wird die Entscheidung als starkes Zukunftssignal gewertet. Die Verantwortlichen sehen im neuen Duo die optimale Lösung, um die Mannschaft strukturiert weiterzuentwickeln und den eingeschlagenen Weg fortzusetzen. Kontinuität, frische Impulse und eine klare sportliche Linie sollen im Mittelpunkt stehen. Weitere Details zur Zusammenarbeit will die TSG in den kommenden Wochen bekanntgeben. Bis dahin steht fest: Wittershausen plant langfristig – und mit einem Trainerteam, das Vertrauen genießt.